Facebook فيسبوك يختبر ميزة جديدة لزيادة عدد مستخدميه.. تفاصيل

يختبر عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك ميزة جديدة ستجذب ملايين الأشخاص حول العالم، على الرغم من أنه يواجه ضغطًا كبيرًا بسبب قرارات الحظر في عدد كبير من الدول، الأمر الذى تسبب فى زيادة عدد مستخدميه بصورة غير طبيعية.





وقام فيسبوك بإطلاق العديد من المزايا في الفترة الأخيرة، والتى تساعد على تحسين تجربة المستخدمين، بالإضافة إلى مساعدتهم في الاستمتاع بالتطبيق.





وبحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقنى، فإن فيسبوك يخطط لإضافة خاصية جديدة تقوم بتغير ألوان خلفية التطبيق background من خلال إعدادت التطبيق، ويعتمد لون الخلفية التلقائي على صورة غلاف البروفايل profile.





وقالت جين مانشون، مهندسة تصميم البرامج عبر تغريدة، إن فيسبوك يعمل على تطوير ألوان الخلفية background color مما يجعلها أفضل، لإعطاء الأشخاص مزيد من الحرية للتعبير عن النفس بدل استخدام شكل محدد.





وأوضحت جين أن الميزة الجديدة قيد الاختبارات، حيث يضيف فيسبوك بعض التحديثات مثل التدرج فى الألوان قبل إطلاقها، وسننتظر ظهورها عبر Facebook في الأسابيع المقبلة.



