احذروا الـ لايك.. فيسبوك يتجسس على مستخدميه عبر الهاتف

فيسبوك ، حيث يستخدم المحتوى الذي يقدم المستخدم مجانا من أجل تحقيق مليار دولار كأرباحا سنوية، ويعمل النظام الذكي في الموقع على تحليل وربط كل محتوى المشاركات التي يرسلها المستخدمين على الموقع من أجل بناء معارف يمكن استخدامها لأغراض إعلانية. تعمل مواقع التواصل الاجتماعي كمشروعات تجارية، تحقق أرباحها عن طريق الإعلانات التى تظهر على منصاتها، ومن بينهم، حيث يستخدم المحتوى الذي يقدم المستخدم مجانا من أجل تحقيق مليار دولار كأرباحا سنوية، ويعمل النظام الذكي في الموقع على تحليل وربط كل محتوى المشاركات التي يرسلها المستخدمين على الموقع من أجل بناء معارف يمكن استخدامها لأغراض إعلانية.





بفيسبوك أو تحديث حالة أو صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي، أو أي حركة تقوم بها في الموقع أو بواسطته، تستخدم من أجل إعطاء معلومات عنك تفيد في توجيه الإعلان إليك كزبون مستهدف targeted customer أو بعدم توجيهه إليك لأنك لست الزبون الذي يجب استهدافه. ويتم جمع المعلومات الخاصة بك، عندما تقوم بالضغط على زر أعجبني على أي صفحةأو تحديث حالة أو صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي، أو أي حركة تقوم بها في الموقع أو بواسطته، تستخدم من أجل إعطاء معلومات عنك تفيد في توجيه الإعلان إليك كزبون مستهدف targeted customer أو بعدم توجيهه إليك لأنك لست الزبون الذي يجب استهدافه.









ويقوم "فيسبوك" بتجميع كل هذه البيانات واستخدامها لخدمة المستخدمين من خلال اقتراح الإعلانات والانضمام إلى المجموعات وتتبع الأنشطة التجارية، وبالمقابل، حيث تتبع الشركات والتطبيقات والمواقع المتصلة بـ "فيسبوك" نشاطك على المنصة، وتثبت ملفات تعريف الارتباط على مواقعهم الإلكترونية، للسماح بإعادة استهدافك وقياس أداء الحملات الإعلانية بشكل أفضل.





ولحسن الحظ، أتاح عملاق التواصل فيسبوك خاصية رائعة، تسمي ميزة النشاط خارج فيسبوك "Off-Facebook activity"، والتى تسمح للمستخدمين بالاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم مباشرةً، والتحكم بالبيانات التي تشاركها الشركات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع فيسبوك.









ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وإلغاء ارتباطها مع فيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على منعه من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج الشبكة، وإذا كنت ترغب في منع أي شخص أن يتعقب موقعك أو أن يحتفظ ببياناتك باستخدام فيسبوك، عليك تفعيل ميزة "أداة مسح السجل"، باستخدام الخطوات التالية:





- من خلال أجهزة الكمبيوتر:

1. من خلال تصميم فيسبوك الجديد، اضغط على رمز السهم لأسفل بجوار زر الإشعارات أعلى يسار الصفحة.





2. من القائمة المنسدلة اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy"، ثم انقر على خيار إعدادات "Settings".

3. من القائمة اليمني، اختر خيار معلوماتك على فيسبوك "Your Facebook Information".

4. ستظهر أمامك قائمة جديدة اختر منها خيار "النشاط خارج فيسبوك Off-Facebook Activity، واضغط على زر "عرض view" بجوار الخيار لمشاهدة قائمة الأنشطة الخاصة بك.





5. سوف تظهر لك صفحة جديدة بنشاطك خارج فيسبوك، وقائمة "الإجراءات التي يمكنك القيام بها" بخمس خيارات متاحة لك.





6. من بين الخيارات الخمس يمكنك اختيار ما بين "إدارة نشاطك خارج فيسبوك"، و"إلغاء ربط السجل"، و"الوصول إلى معلوماتك"، و تنزيل معلوماتك"، وإدارة النشاط المستقبلي".





7. قم بالضغط على خيار إلغاء ربط السجل الخاص بك لمنع هذه المواقع من تعقبك، ولعدم استخدام بيانات مرة اخري في المستقبل اتبع الخيار الخامس في القائمة.





- من خلال الهاتف المحمول:

1. ادخل الى حسابك الخاص على فيسبوك، ثم انتقل الى القائمة الخاصة بك "Menu" الذي تظهر على شكل 3 خطوط أفقية فوق بعضها البعض.





2. مرر للأسفل الى خيار "الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy"، ثم أنقر على خيار "الاعدادات Settings".

3. مرر للأسفل في القائمة حتى تجد "معلوماتك على فيسبوك Your Facebook Information".





4. بعد أن تظهر لك قائمة المواقع والتطبيقات التى تستخدم بياناتك على فيسبوك، قم بالضغط على خيار إلغاء ربط السجل الخاص بك لمنع هذه المواقع من تعقبك..



