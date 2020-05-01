إيموجى care للمواساة من فيسبوك.. فرصة لاحتواء المستخدمين أثناء التباعد الاجتماعى

أصدرت فيسبوك مؤخرا ، رمزا تفاعليا جديدا أو إيموجى، يسمى ب care أى الرعاية والذى تعتبره الشركة على أنه طريقة صغيرة لإظهار دعم معنوى كبير، إلى إظهار مدى الاهتمام بالأشخاص ومواساتهم، في زمن كورونا.





ورمز care الجديد هو عبارة عن شكل شخصية مستديرة صغيرة تحمل قلب أحمر صغير، كما تم إضافة قلب آخر يميل لونه إلى البنفسجي.









وعندما قامت شركة فيسبوك بتفعيل الرمز الجديد على موقع فيسبوك على الويب وكذلك على التطبيق، لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين، الذين أحسوا أن الرمز فعلا يعبر عن الاحتواء.





وبدأ عدد كبير من المستخدمين في التعبير عن حالتهم أو بالتفاعل مع منشورات غيرهم باستخدام هذا الرمز، بشكل لافت، حيث تباين سبب استخدام الرمز care بين استخدامه لأنه رمز جديد فقط ومثير أيضا، وبين أنه يعبر فعلا عن الاحتواء وأن المستخدمين يستجيبون له بشكل كبير أكثر من أى رمز تفاعلى آخر.





وظهر عدد من مستخدمى فيسبوك يخصصون منشورات كاملة تتحدث عن الرمز الجديد، وأنهم مستمتعون بتجربته، وأنه معبر فعلا عن مشاعرهم، حتى فاق رمز القلب التقليدى الذى كان يعتبره المستخدمون أقوى رمز تفاعلى في التعبير قبل الرمز الجديد.





ويستطيع مستخدمو تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger تنشيط رمز care الجديد بالضغط لفترة طويلة على رمز القلب الحالي.





وكانت فيسبوك قد أطلقت رمز الرعاية بعد تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم؛ الأمر الذى أدى إلى التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى، وأصبحت هناك زيادة في معانة الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن أقربائهم.





وكانت فيسبوك قد أطلقت الرموز التفاعلية الخاصة بها لأول مرة في 2015 وهى عبارة عن رمز للحزن والضحك وآخر للحب وهو القلب بالإضافة إلى الرمز الأساسى وهو like أو لايك.



