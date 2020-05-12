فيسبوك توقف تطبيق Instagram Lite من متجر Google Play

قام موقع انستجرام ، المملوك لشركة فيسبوك بايقاف تطبيق، Instagram Lite انستجرام لايت، وذلك من متجر تطبيقات جوجل Google Play Store بعد أن أطلقته فيسبوك لهواتف أندرويد في عام 2018 ليكون منصة بديلة مخففة من التطبيق الرئيسي Instagram.









وبحسب موقع Android Police الذى نشر تقريرا لأول مرة عن اختفاء Instagram Lite من متجر جوجل بلاى، حيث اكتشف الموقع أن انستجرام قامت بحذف التطبيق في 12 أبريل الماضى دون أى إعلان مسبق لمستخدميه، حيث تم عرضه لأول مرة في المكسيك في عام 2018.













وتطبيق Instagram Lite هو نسخة مخففة من تطبيق انستجرام العادى حيث يتطلب ذاكرة وبيانات أقل ويتطلب انترنت ضعيفا في الدول التى تعانى من ضعف جودة الإنترنت.









وصرح المتحدث الرسمى باسم فيسبوك بأن الشركة تعيد إطلاق تطبيق Instagram Lite مرة أخرى، وأنها تقوم بإجراء بعض الاختبارات عليه لتحسين جودته.









ومؤخرا أعلن انستجرام أنه يعمل على اضافة ميزة تسمح للمستخدمين بإعادة توجيه الرسائل، مع تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.







