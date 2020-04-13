انستجرام يتيح خاصية مشاهدة البث المباشر للابتوب والكمبيوتر

يواصل موقع انستجرام المملوك لشركة فيسبوك، إضافة خاصيات جديدة للويب ولمستخدمى أجهزة اللابتوب والكمبيوتر ، حيث أضاف خاصية جديدة للويب وهى خاصية البث المباشر.





ووفقا لموقع Android Police فإن المستخدمون يستطيعون الآن مشاهدة البث المباشر على موقع انستجرام على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، حيث كانت هذه الميزة تعمل على تطبيق انستجرام فقط لمستخدمى الهواتف المحمولة.





وأصبحت خدمة Instagram Live أو البث المباشر من انستجرام أحد أكبر المنصات الإلكترونية للبث الشخصي، ولكن كانت عمليات البث المباشر قابلة للعرض فقط من تطبيق انستجرام الموجود على الهواتف المحمولة.

وشكل عدم توفير هذه الخاصية على موقع انستجرام عائقا لمستخدمى الويب من خلال أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، وستوفر خاصية البث المباشر من الويب لمستخدمى اللابتوب والكمبيوتر فرصة مشاهدة الفيديوهات بشاشة كبيرة ومريحة.





وكان موقع انستجرام قد أطلق خاصية إرسال ومشاركة الرسائل المباشرة منذ أيام، وهى الميزة التى طالما انتظرها مستخدمو انستجرام لوقت طويل.





ويمكن للمستخدمين بدء إرسال الرسائل مباشرة إلى أصداقائهم ومتابعيهم، بالإضافة إلى مشاركة منشورات انستجرام على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى مثل فيسبوك وماسنجر وتويتر وكذلك عبر الإيميل من على موقع انستجرام لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب، وهو الأمر الذى لم يكن متاحا قبل ذلك.



