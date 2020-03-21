بعد واتساب.. انستجرام يصدر الرسائل ذاتية التدمير

يعمل على توفير خاصية الرسائل ذاتية التدمير في الدردشات الخاصة، حيث

ويتم مسح رسائل أو دردشات النافذة بعد الخروج منها فورا، ولا توجد طريقة لإعادة قراءة ما كتبته في الماضي، وسيظهر مؤشر ترابط فارغ دائمًا عند إعادة فتح نافذة الدردشة مرة أخرى،