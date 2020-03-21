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تكنولوجيا

بعد واتساب.. انستجرام يصدر الرسائل ذاتية التدمير

السبت 21/مارس/2020 - 05:24 ص
انستجرام يصدر الرسائل
انستجرام يصدر الرسائل ذاتية التدمير
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ندى على
ذكر موقع TechCrunch أن موقع انستجرام يعمل على توفير خاصية الرسائل ذاتية التدمير في الدردشات الخاصة، حيث ستختفي الرسائل تماما عند غلق نافذة الدردشة.  

وفي عام 2018 بدأ موقع انستجرام بتجربة الرسائل ذاتية التدمير والتى تختفى لفترة طويلة، حيث تم عرض ميزة تتيح التحكم في كيفية عرض المستلم لصورة أو فيديو من كاميرا Instagram Direct،  ويمكن للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يريد السماح بعرضها مرة واحدة فقط، أو إعادة تشغيلها لفترة من الوقت. 

وستظهر هذه الميزة بحيث تجد نفسك في نافذة دردشة في الوضع المظلم أو dark mode عند بدء محادثة Instagram Direct. 

ويتم مسح رسائل أو دردشات النافذة بعد الخروج منها فورا، ولا توجد طريقة لإعادة قراءة ما كتبته في الماضي، وسيظهر مؤشر ترابط فارغ دائمًا عند إعادة فتح نافذة الدردشة مرة أخرى، وصرح موقع انستجرام بأن الموقع دائما ما يقوم باستكشاف ميزات جديدة لتحسين تجربة المراسلة. 

وكان موقع واتساب قد أصدر تنسختين تجريبيتين لنظام أندرويد وهي 2.20.83 و 2.20.84، تحتويان على خاصية الرسائل الذاتية التدمير في الدردشات الخاصة.

وبمجرد تعيين المؤقت في واتساب ، ستظهر أيقونة الساعة وقت إرسال الرسالة، بحيث يمكن للمستخدم تتبع متى ستختفي الرسالة والتأكد من حذفها بعد فترة، وسيتم حذف الرسائل المرسلة من قبل المستخدمين بشكل تلقائي بعد وقت معين.

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