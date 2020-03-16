AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

3 خطوات على انستجرام تحمى خصوصيتك وتمنع قلقك

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:45 ص
3 خطوات على انستجرام
3 خطوات على انستجرام تحمى خصوصيتك و تمنع قلقك
Advertisements
ندى على
 انستجرام هو الموقع المفضل لدى العديد  من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أن العديد من الناس يستخدمون موقع انستجرام لمشاهدة الصور والفيديوهات والاستمتاع بها، وكذلك نشر صورهم الخاصة، ويفضل العديد منهم الحصول على متابعين أكثر. 

ويضم ملفك الشخصي في انستجرام الكثير من التفاصيل الشخصية عنك، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكبر، ومنع الأخرين من رؤية قصصك الخاصة وصفحتك الرئيسية وتقييد وصولهم لها، وكذلك يريد البعض التمتع ببعض الخصوصية. 

وهناك بعض الأشياء التى عليك اتباعها حتى تستطيع حماية حسابك الشخصى وتوفير بعض الخصوصية على انستجرام ومن اهم هذه الاشياء: 

1- حماية قصتك في انستجرام:

ويتيح لك انستجرام تحديد من يرى القصص التي تنشرها، ومنع مشاركتها، عن طريق اختيار قائمة الضبط ، ثم اضغط على الخصوصية، ثم اختر القصة أو Story، وبمجرد الضغط على إخفاء القصة Hide Story ستفتح قائمة بمن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي لا تريده أن يشاهد قصتك.

2- إزالة الأشخاص أو المتابعين غير المرغوب فيهم 

في اغلب الأحيان يريد المستخدمين حذف بعض المتابعين لهم لأكثر من سبب، ويمكنك القيام بهذه الخطوة عن طريق الضغط على المستخدم الذى تريده واختيار remove follower، وبالتالى لن تظهر له أى صور أو قصص خاصة بك، بينما ستشاهد أنت كل ما يضعه دون أن يعرف. 

3- إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى انستجرام :

هناك الكثير من المستخدمين لا يريدون ربط موقع انستجرام بالمواقع الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، ولا يريدون أن أصدقائهم على فيسبوك الصور والفيديوهات على انستجرام ولعمل ذلك. 

اضغط على الإعدادات أو قائمة الضبط ، واختر الحساب  أو Account، ثم اختر مزامنة جهات الاتصال Contacts Syncing ، وقم بتعطيل أو وقف المزامنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى لو كان حسابك عاما.. كيف تخفى Story إنستجرام عن بعض الأشخاص

أفضل حيل للاستفادة من Google Chrome على هواتف أندرويد

للحفاظ على خصوصيتك.. كيف تلغى تحديد الموقع على هاتفك؟

إزاى تشيل المتابعين «غير المرغوب فيهم» على إنستجرام بخطوة واحدة

لحماية خصوصيتك .. 5 أشياء يجب معرفتها في واتساب

فيس بوك تختبر ميزة جديدة مع إنستجرام .. كيف تفعلها؟

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي يعلن إجراء أول تجربة سريرية على لقاح محتمل لكورونا

بعد انتشار صورتها في الطين .. تحرك عاجل من التضامن لإنقاذ سيدة الشرقية الكفيفة

طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

إجراءات عاجلة من البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا

الكويت تحتجز مصريا ظهر في مقطع يعترض على إجراءات مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. درة ومايا دياب بنفس الفستان الأسود

نظام غذائي سليم لتقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود