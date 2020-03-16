3 خطوات على انستجرام تحمى خصوصيتك وتمنع قلقك

انستجرام هو الموقع المفضل لدى العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أن العديد من الناس يستخدمون موقع انستجرام لمشاهدة الصور والفيديوهات والاستمتاع بها، وكذلك نشر صورهم الخاصة، ويفضل العديد منهم الحصول على متابعين أكثر.





ويضم ملفك الشخصي في انستجرام الكثير من التفاصيل الشخصية عنك، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكبر، ومنع الأخرين من رؤية قصصك الخاصة وصفحتك الرئيسية وتقييد وصولهم لها، وكذلك يريد البعض التمتع ببعض الخصوصية.





وهناك بعض الأشياء التى عليك اتباعها حتى تستطيع حماية حسابك الشخصى وتوفير بعض الخصوصية على انستجرام ومن اهم هذه الاشياء:





1- حماية قصتك في انستجرام





ويتيح لك انستجرام تحديد من يرى القصص التي تنشرها، ومنع مشاركتها، عن طريق اختيار قائمة الضبط ، ثم اضغط على الخصوصية، ثم اختر القصة أو Story، وبمجرد الضغط على إخفاء القصة Hide Story ستفتح قائمة بمن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي لا تريده أن يشاهد قصتك.





2- إزالة الأشخاص أو المتابعين غير المرغوب فيهم





في اغلب الأحيان يريد المستخدمين حذف بعض المتابعين لهم لأكثر من سبب، ويمكنك القيام بهذه الخطوة عن طريق الضغط على المستخدم الذى تريده واختيار remove follower، وبالتالى لن تظهر له أى صور أو قصص خاصة بك، بينما ستشاهد أنت كل ما يضعه دون أن يعرف.





3- إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى انستجرام





هناك الكثير من المستخدمين لا يريدون ربط موقع انستجرام بالمواقع الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وغيرها، ولا يريدون أن أصدقائهم على فيسبوك الصور والفيديوهات على انستجرام ولعمل ذلك.





اضغط على الإعدادات أو قائمة الضبط ، واختر الحساب أو Account، ثم اختر مزامنة جهات الاتصال Contacts Syncing ، وقم بتعطيل أو وقف المزامنة.



