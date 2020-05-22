بعد إضافة قيود جديدة لمنصتها .. إليك أفضل البدائل لموقع إنستجرام

تسعى خدمة مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام ، لحماية منصتها من مشاكل الحقوق، حيث قامت إنستجرام بتغير سياسة الاستخدام للمحتوى الذي يحتوي على مقاطع موسيقية أو أغاني لمنع انتشار أي مقاطع فيديو تحمل موسيقى تخضع لحقوق الغير وغير مصرح للغير بنشرها، إذ تواجه شبكات التواصل الاجتماعي العديد من مشاكل حقوق المحتوى المسموع والمرئي.









وتعمل سياسة موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك، على تنبيه المستخدمين في حال احتواء أي منشور أو قصة على موسيقى تمتلك حقوق نشر، بالإضافة إلى خاصية البث المباشر، حيث تعطي المنصة المستخدم فرصة لتعديل المحتوى المخالف لسياساتها قبل إزالته من المنصة، وسيظهر إشعارا في أعلى البث لتحذير المستخدم قبل إيقاف وإزالة المحتوي في حال استمر تشغيل الموسيقى المخالفة في الخلفية.









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وأعلنت شبكة إنستجرام مؤخرا، عن مجموعة من المزايا القادمة للمنصة من بينها ميزة البث المباشر للفيديو Live With، زر التبرع لمقاطع الفيديو الحية، ولتوفير باقة الإنترنت أتاحت إنستجرام ميزة الاستماع إلى الصوت فقط للبث المباشر للفيديو، ولعل أبرزها إمكانية البث المباشر للألعاب من خلال الهاتف.









وتعتبر إنستجرام الشبكة الاجتماعية الأكثر استخدام لمشاركة الصور والفيديوهات على مستوي العالم، يسمح التطبيق للمستخدمين بنشر الصور والفيديوهات إلى جانب القصص أو الاستورى، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر المنصة.









وتعد إنستجرام خدمة مجانية لتبادل الصور، تم إطلاقه لأول مرة في أكتوبر عام 2010، حيث كانت تتيح الشبكة الاجتماعية في البداية لمستخدميها إلتقاط الصور وإضافة فلتر رقمي إليها، مع السماح بمشاركتها إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات وعلى شبكة إنستجرام نفسها، وتم طرح إنستجرام في البداية لأجهزة آبل فقط ثم في عام 2012 تم طرحه لمنصة أندرويد.









وفي أبريل من عام 2012، استخوذت شركة فيسبوك، على تطبيق إنستجرام بصفقة تقدر بـ مليار دولار أمريكي، وقامت الشركة الأمريكية بإضافة المزيد من الميزات المتطورة وأخرى مقتبسة من تطبيقات منافسة، ومع وجود العديد من المزايا الرائعة التى يفضل الأشخاص استخدامها في إنستجرام، إلا أن البعض الأخر يفضل استخدام التطبيقات المنافسة بسبب بعض القيود التى تفرضها سياسة فيسبوك على المنصة.









وفيما يلي نستعرض أفضل البدائل لمنصة مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام:





1. تطبيق Molome : هو تطبيق مجاني متاح لهواتف أندرويد فقط، يشبهة في طريقة عمله تطبيق إنستجرام، فهو يتيح لك فتلرة الصور التي تقوم بتصويرها بحيث يوفر لك 14 فلتر لاضافتها على الصورة، إلى جانب ميزتي متابعة المستخدمين الموجودة في إنستجرام.









2. تطبيق Hipster : يتيح تطبيق Hipster لمستخدميه إنشاء بطاقات بريدية مصورة مع إمكانية إضافة التاريخ والموقع الجغرافي لها، ويتوفر التطبيق بشكل مجاني لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.









3. تطبيق Streamzoo : يتيح هذا التطبيق للمستخدمين على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، إمكانية تحميل الصور وإضافة تأثيرات عليها من خلال أكثر من 20 فلتر، إلى جانب إمكانية مشاركتها مع الأصدقاء علي فيسبوك وتويتر وتطبيقات أخرى، وهو مصمم في الأصل لاستخدام الأطفال.









4. تطبيق Anypic : على غرار تطبيق مشاركة الصور إنستجرام، يتيح برنامج Anypic للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك، إلى جانب إمكانية التقاط الصور ومشاركتها مع الأصدقاء، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الأصدقاء لمشاهدة منشوراتهم، وهو تطبيق مجاني لأجهزة أندرويد وiOS.









5. تطبيق Camera Awesome: يتيح لك منافس إنستجرام العديد من الأدوات لتعديل الصور وإضافة تأثيرات عليها، إلى جانب مشاركتها مع الأصدقاء على مختلف الشبكات الاجتماعية الأخرى.









6. تطبيق Snapseed : هو تطبيق مجاني شبيه بإنستجرام، يتيح للمستخدمين القدرة على تعديل الصور وتحسينها وإضافة تأثيرات عليها، بالإضافة لإمكانية إختيار جزء محدد من الصورة ومشاركة الصور على الشبكات الاجتماعية الأخرى.