إنستجرام ستنبهك إذا كنت تستخدم موسيقى غير مرخصة.. تفاصيل

أعلنت شركة إنستجرام Instagram ، عن إرشاداتها الخاصة في حالة استعمال مقاطع الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر في المنشورات أو القصص أو البث المباشر عبر منصتها.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يتضمن جزء من الإعلان تحديثا جديدا اشعارات ستظهر لمستخدمي إنستجرام لإعلامهم أنهم يستخدمون فنا غير مرخص بطرق تنتهك قواعده.





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وسيظهر الإشعار لتحذير المستخدمين في أعلى البث المباشر لتعديل المحتوى المخالف قبل إيقاف وحذف البث المباشر في حال استمر تشغيل الموسيقى المخالفة في الخلفية من المنصة بشكل كامل، حيث سيعطي إنستجرام أيضا تعليمات أوضح لتصحيح الموقف في حالة كتم الدفق أو حظره تلقائيا بسبب استخدام الموسيقى غير المرخصة.





تعمل انستجرام على جعل منصتها خالية من مشاكل الحقوق، حيث قامت بتغير سياسة الاستخدام للمحتوى الذي يحتوي على مقاطع موسيقية أو أغاني لمنع انتشار أي مقاطع فيديو تحمل موسيقى تخضع لحقوق الغير وغير مرخصة للنشر.





وتقول شركة إنستجرام في بيان لها: "تهدف هذه الإشعارات إلى تنبيهك عندما تكتشف أنظمتنا أن البث أو الفيديو الذي تم تحميله قد يتضمن موسيقى بطريقة لا تلتزم باتفاقيات الترخيص".





فيسبوك وإنستجرام، ولجميع أنواع الحسابات أي الصفحات والملفات الشخصية والحسابات التي تم التحقق منها والتي لم يتم التحقق منها". وأضافت موضحة: " أن هذه الإرشادات متسقة عبر مقاطع الفيديو المباشرة والمسجلة على كل من منصتيوإنستجرام، ولجميع أنواع الحسابات أي الصفحات والملفات الشخصية والحسابات التي تم التحقق منها والتي لم يتم التحقق منها".





وأوضحت إنستجرام: "على الرغم من إطلاق الموسيقى على منصاتنا في أكثر من 90 دولة، إلا أن هناك أماكن لم تتوفر فيها بعد، لذلك إذا كان الفيديو الخاص بك يتضمن موسيقى مسجلة، فقد لا يكون متاحا للاستخدام في تلك المواقع".





الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود خدمة مشاركة الصور إنستجرام، لتخطي مشاكل حقوق المحتوى المسموع والمرئي، والتي تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنوات طويلة.