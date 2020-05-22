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تكنولوجيا

فيسبوك ينافس تطبيق المكالمات الجماعية زووم.. بميزة Workplace

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:03 ص
فيسبوك ينافس تطبيق
فيسبوك ينافس تطبيق المكالمات الجماعية زووم..بميزة Workplace
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قسم التكنولوجيا
مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهرت العديد من منصات التواصل الإجتماعي التي توفر للمستخدمين مكالمات فيديو مجانية عبر الانترنت، ليتمكن أصحاب الشركات من التواصل مع الموظفين، وحتى الأهل والأصدقاء عبر مكالمات الفيديو.

و بدأت تطبيقات فى الإنتشار بصورة كبيرة مثل تطبيق زووم الشهير، والذى تبين لاحقًا خطورته على بيانات مستخدميه وكشفها لأغراض ربحية، الأمر الذى دفع فيسبوك الأمريكية لإستغلال الأمر بإطلاق ميزة جديدة تدعي Messenger Rooms الأسبوع الماضي، والتى تتيح للأشخاص مكالمات الفيديو الجماعيه لتنافس تطبيقي Zoom و Microsoft Teams.

وأضافت فيسبوك اليوم خاصية جديدة إلى مكالمات الفيديوهى Workplace، والتى تسمح بمشاركة و إنشاء مجموعات للعمل واستضافة ما يصل إلى 50 مستخدم في مكالمة واحدة، مع عدم وضع حد للمدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الإجتماعات.

وتأتي خدمة Workplace ببعض الميزات لتنافس تطبيق زووم مثل مشاركة روابط تسمح لغير مستخدمي الشبكة من الإنضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية، دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق أو إنشاء حساب ، بالإضافة إلى قفل المجموعة لمنع أى شخص من الإنضمام.

وقالت فيسبوك إن خاصية Workplace يستخدمها خمسة ملايين شخص حول العالم، وتتوقع أن يكون هناك أكثر من 20 مليون مستخدم نشط شهريًا بعد ستة أشهر من الآن.

وأشار عملاق التواصل الاجتماعي أنه يعمل على اكتساب ثقة المستخدمين من خلال زيادة تأمين خدمة Workplace، عبر إنشاء روابط تحميل جديدة بعد كل مكالمة، وخاصة بعد مشكلات الخصوصية التى لحقت بتطبيق Zoom.
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