واتساب تطرح رسميا ميزة مكالمات الفيديو الجديدة.. إليك كيفية استخدامها

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، عبر صفحة التطبيق الرسمية على منصتي تطبيقات الهاتف المحمول جوجل بلاي وآب ستور، عن إطلاق ميزتها الجديدة بشكل رسمي، والتي ترفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح بالتواصل معهم في مكالمة جماعية صوتية أو مرئية إلى 8 أشخاص في المرة الواحدة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.





كانت منصة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك، قد طرحت إصدارا تجريبيا خلال الشهر الماضي، يوفر ميزة مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية للمجموعات، والتي كانت تقتصر خلال العامين الماضيين على 4 أعضاء فقط.









ونظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفرض لعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، إجراءات إغلاق غير مسبوقة للحد من انتشار الفيروس التاجي، فقد اضطر العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى الاعتماد على خدمات مؤتمرات الفيديو للتواصل مثل سكايب وزوم، مما اجبر واتسآب لزيادة عدد المشتركين في المكالمات الجماعية الخاصة به إلى 8 أعضاء، لتلبية احتياجات مستخدميه.





ويعد تطبيق واتسآب أكثر تطبيقات المراسلة النصية استخداما حول العالم، والذي يضم أكثر من ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، وقد قدم التطبيق المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية قبل عامين، ولكن بحد أعلى يصل إلى أربعة مستخدمين، وهو عدد أقل من منافسيه.





وللحصول على هذه الميزة يجب تحديث التطبيق إلى أخر إصدار، ولبدء ميزة المكالمات الجماعية حتى 8 مشاركين، اتبع الخطوات التالية:





1. افتح تطبيق واتسآب.





2. حدد خيار "المكالمات Calls" في شريط القائمة بالأسفل.





3.اضغط على رمز الاتصال في أعلى الزاوية اليمنى.





4.انقر على خيار "مكالمة جماعية جديدة New Group Call"، في أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.





5. اختار جهات الاتصال الخاصة بك التى تريد إضافتها للمكالمة الجماعية (بحد أقصى سبعة مشاركين معك).





6. انقر على رمز الكاميرا لبدء مكالمة الفيديو الجماعية، وانتظر حتى يجيب إصدقائك على الاتصال.