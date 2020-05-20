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تكنولوجيا

أبرز 5 ميزات منتظرة من واتساب.. تعرف عليها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 م
WhatsApp
WhatsApp
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شيماء عبد المنعم
يعتبر واتساب WhatsApp، أهم وأشهر تطبيقات الدردشة في الوقت الحالي، والأكثر استخداما حول العالم، حيث تضم منصة التراسل المملوكة لفيسبوك أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، ولكن يفتقر التطبيق لبعض المميزات البسيطة و المتاحة بالتطبيقات المنافسة.

ويجلب نظام التراسل الشهير واتساب، ميزات جديدة كل فترة زمنية، بهدف تحسين تجربة المستخدم حيث أصدرت الخدمة ميزة الوضع الليلي الأكثر شيوعا حول العالم، والآن تعمل على بعض الميزات الجديدة، نستعرضها لك فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "indianexpress".


1. دعم أجهزة متعددة:
من أبرز الميزات التى تعد قيد الاختبار بمنصة واتسآب، هي امكانية إستخدام نفس حساب المستخدم لواتساب علي أكثر من جهاز أو نظام تشغيل، والتى تعد مقيدة في الوقت الحالي، فعندما يقوم المستخدم بتسجيل حسابه الخاص بواتساب علي هاتف آخر، لن تستطيع إستخدام نفس الحساب علي هاتفه الأساسي، ومع الميزة الجديدة سيتقبل المستخدم إشعارا عن عند تسجل الدخول على هاتف جديد.

2. استخدام واتساب ويب بدون هاتف:
وفقا لموقع رصد الميزات الجديدة بواتساب "WABetaInfo"، تعمل حاليا خدمة واتساب ويب  WhatsApp Web، كامتداد للهاتف حيث يسمح لك التطبيق بالوصول إلى رسائلك ودردشاتك عبر سطح المكتب، ولكن عندما يكون هاتفك قيد التشغيل ومتصلًا بالإنترنت، وتعمل منصة التراسل المملوكة لفيسبوك، على إنشاء نظام أساسي عام لـ Windows (UWP) يعمل حتى عندما يكون الهاتف مغلقا أو بدون اتصال بالإنترنتز

3. اختفاء الرسائل:
تملك منصة واتساب حاليا خيار لحذف الرسائل بعد إرسالها خلال إطار زمني محدد، وتحتبر خدمة التراسل الأشهر ميزة اختفاء الرسائل، والتى تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة تلقائيًا مثل تحديثات حالة واتساب WhatsApp، وبمجرد تمكين الميزة، سيتمكن المستخدمون من تحديد إطار زمني لرسائلهم وبعد ذلك سيتم تدميرهم ذاتيا.

4. البحث عن صورة:
يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، صعوبة في التعامل مع الأخبار المزيفة على المنصة، وتعمل الخدمة المملوكة لفيسبوك حاليا، على ميزة تسمح للمستخدمين بالتحقق من صحة الصور المرسلة عبر النظام الأساسي للتطبيق، بمجرد أن تكون الميزة نشطة، سيرى المستخدمون رمز بحث بجوار الصور التي ستؤدي إلى إجراء بحث عكسي في صور جوجل Google مباشرة من الدردشة.

5. التصفح داخل التطبيق:
رصدت ميزة جديدة داخل الإصدار التجريبي لنسخة واتساب على هواتف أندرويد، تتيح للمستخدمين فتح صفحات الويب داخل التطبيق. ويتم تطوير ميزة المتصفح داخل التطبيق لاكتشاف الصفحات غير الآمنة.
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