لمستخدمي واتسآب فقط..٥ تطبيقات لا غني عنها..استعادة الرسائل المحذوفة أبرزها

يعد تطبيق واتسآب WhatsApp ، من أشهر وأكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما حول العالم، ولانه متاحا على جميع المنصات وأنظمة التشغيل الرئيسية بما في ذلك أجهزة أندرويد، وبالرغم من أن لدي تطبيق واتسآب العديد من المنافسين، إلا أنه يحتل صدارة التطبيقات بـ 2 مليار مستخدم نشط.





شركة فيسبوك المالكة للخدمة رفضها لإضافة بعض الميزات الجديدة والمحدثة لتطبيق واتسآب وذلك لتحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام الخدمة، والتى تقدمها في نفس الوقت تطبيقات أخرى لاسيما المعدلة من واتساب، بأ ن تلك الميزات تنتهك خصوصية المستخدم. وتبرر





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ولحسن الحظ توجد العديد من التطبيقات التي تكمل طريقة عمل واتسآب ، بحيث يسعى مطور بعض التطبيقات لإضافة الميزات التى تنقص خدمة التراسل الفوري والتى يرغب بها مستخدمي التطبيق، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل التطبيقات التى تساعدك في الحصول على ميزات رائعة لتطبيق واتسآب:





1. تطبيق SKEDit:





يقدم تطبيق SKEDit ميزة مفيدة لمستخدمي تطبيق واتسآب ، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية جدولة الرسائل النصية خلال عدم استعمال الهاتف، حيث يساعدك على تنظيم رسائلك اليومية وجدولة الرسائل في في أوقات محددة لجهات الاتصال التى تريد إرسال الرسائل إليها، وتكون هذه الميزة مفيدة أكثر لمستخدمى تطبيق الأعمال واتسآب بيزنس.





2. تطبيق Square Pic:





هو تطبيق سهل الاستخدام، يمكنك من خلاله إعداد صورة بتنسيق مربع لصورة الملف الشخصي على تطبيق واتسآب، حيث تحتاج صورة الملف الشخصي إلى قص بعض الأجزاء منها.





3. تطبيق Status Downloader:





يرغب جميع مستخدمي واتسآب في الحصول على ملفات الواسائط التى تقوم بإضافتها جهات الاتصال على حالة واتسآب WhatsApp Status ، دون الشعور بالإحراج في كل مرة تطلب من إصدقائك إرسالها إليك، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق Status Downloader، وسوف يمكنك تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو على حالة واتسآب لجهات اتصالك، ويمكنك استخدام حيلة خفية في تطبيق Status Downloader، حيث يمكنك مشاهدة حالة جهات اتصالك دون معرفة صاحبها.





4. تطبيق Sticker Maker:





يعتبر استخدام الملصقات أحدث الأمور الشائعة خلال هذه الفترة بين مستخدمي منصة واتسآب، وإذا كنت ترغب إرسال الملصقات المميزة والتى يمكنك صنعها بنفسك وربطها بحسابك على واتسآب، لهذا يمكنك استخدام تطبيق Sticker Maker، لإنشاء وإضافة الملصقات للدردشة، ويتيح لك التطبيق إنشاء ملصقات مخصصة من الصور الخاصة بك أيضًا.





5. تطبيق Message Portal:



