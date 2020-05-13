ميزة مفيدة استخدمها مع واتسآب لإرسال الرسائل بدلا عنك .. فيديو

يحتوي تطبيق التراسل الفوري واتسآب WhatsApp ، على العديد من الميزات الجيدة والمفيدة، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يزال مفقودا في خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، هو القدرة على جدولة رسائل WhatsApp.





وإذا كنت تريد أن تستخدم ميزة جدولة الرسائل، لتتذكر تهنئة شخص ما في عيد ميلاده أو ترغب فقط في إرسال رسالة خلال ساعات العمل بدلا من الامساك بهاتفك أثناء انشغالك، أو الاتصال بشخص ما في منتصف الليل، فإن ميزة جدولة الرسائل سوف تساعدك كثيرًا.









ووفقا لما ذكره موقع "gadgets"، هناك العديد من الطرق لجدولة الرسائل على تطبيق واتساب WhatsApp على كل من أندرويد Android وآيفون iPhone، ولكن كلاهما حلول بديلة لأن هذه الميزة غير مدعومة رسميا على تطبيق واتسآب WhatsApp.





وإذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام Android ، فيمكنك جدولة الرسائل على واتسآب WhatsApp بمساعدة العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، من أبرزها تطبيق SKEDit، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية جدولة رسائل واتسآب على هواتف أندرويد:





1. انتقل إلى متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play لتنزيل وتثبيت SKEDit، افتح التطبيق وسجل دخولك.





2. بمجرد تسجيل الدخول، يتعين عليك النقر على واتسآب WhatsApp في القائمة الرئيسية بتطبيق SKEDit.





3. من النافذة المنبثقة، امنح التطبيق الأذونات الازمة. ثم انقر فوق تمكين إمكانية الوصول إلى تبديل SKEDit في استخدام خدمة السماح. الآن، ارجع إلى التطبيق.





4. أضف تفاصيل المستلم ضمن جهات اتصالك، وأدخل رسالتك واضبط تاريخ ووقت الجدولة وحدد ما إذا كنت ترغب في تكرار الرسالة المجدولة أم لا.





5. ستجد خيارا أسفل الشاشة "اسألني قبل الإرسال"، وعندما يصل يوم ووقت رسالتك المجدولة، ستتلقى إشعارًا على هاتفك يطلب منك إكمال الإجراء. انقر فوق إرسال وسترى رسالتك المجدولة يتم إرسالها في الوقت الحقيقي.





وعلى عكس هواتف أندرويد، لا يتوفر أي تطبيق تابع لجهة خارجية على نظام التشغيل iOS المخصص لهواتف آيفون، يمكنك من خلاله جدولة رسائل واتسآب، ولحسن الحظ، هناك طريقة أخرى للقيام بهذه العملية على أجهزة iPhone من خلال المساعد الصوتي Siri Shortcuts، وهو تطبيق من آبل يعتمد على الأتمتة لإرسال رسالة WhatsApp الخاصة بك في الوقت المحدد، إليك ما عليك القيام به لجدولة رسائل واتسآب على هواتف iPhone:





1. اذهب إلى متجر آبل App Store وقم بتنزيل تطبيق Shortcuts على آيفون وافتحه.





2. اضغط على أيقونة + في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على إنشاء أتمتة شخصية.





3. انقر فوق الوقت من اليوم لجدولة موعد تشغيل تلقائيا في هذه الحال، حدد التواريخ والأوقات التي تريد جدولة رسائل WhatsApp فيها، بمجرد القيام بذلك، انقر فوق التالي.





4. أدخل رسالتك في حقل النص، هذه الرسالة هي كل ما تريد جدولته ، مثل "عيد ميلاد سعيد".





5. بعد إدخال رسالتك، انقر على أيقونة + أسفل حقل النص وفي شريط البحث ابحث عن واتسآب، حدد إرسال رسالة عبر WhatsApp، واختر المستلم واضغط التالي، ثم انقر فوق "تم".





6. الآن، وفي الوقت المحدد، ستتلقى إشعارا من تطبيق Shortcuts، اضغط على الإشعار وسيفتح واتسآب مع لصق رسالتك في حقل النص، كل ما عليك فعله هو الضغط على إرسال.