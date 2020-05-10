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تكنولوجيا

أبرزها YoWhatsApp.. أفضل تطبيقات واتساب المعدلة لهواتف أندرويد

الأحد 10/مايو/2020 - 04:59 م
تطبيق YoWhatsApp
تطبيق YoWhatsApp
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شيماء عبد المنعم
يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعد تطبيق واتساب Whatsapp، المملوك لشركة فيسبوك أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت والمفضلة لدى مئات الملايين من الناس، والذي لاقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين منذ إطلاقه مما أدي إلى ظهور العديد من النسخ المعدلة منه. 

وعلى الرغم من كثرة الإصدارات المعدلة من تطبيق واتساب الأساسي، واتخاذ الشركة المالكة للخدمة جميع التدابير الأزمة لمنع انتشارها وحظر استخدامها، إلا أن هذه النسخ المعدلة تشهد إقبالا كبيرا من المستخدمين، وذلك بفضل بعض ميزاتها القوية والتي لا تتوفر في النسخة الرسمية التقليدية من فيسبوك، وفيما نستعرض إليك أفضل التطبيقات المعدلة من واتساب WhatsApp لنظام التشغيل أندرويد:


1. تطبيق GBWhatsApp:
يحتوي التطبيق المعدل من واتساب GB، على العديد من الميزات الجديدة والمتطورة، إلى جانب ميزات التطبيق الأساسي، ويعد جي بي واتساب من أفضل التطبيقات المعدلة والأكثر استخداما أيضًا، حيث يمكنك إرسال ملفات فيديو بحجم أكبر ومشاركة أكثر من 90 صورة مرة واحدة، وأيضًا إمكانية إضافة عدد غير محدود من الحالات.

2. تطبيق WhatsApp Plus:
هو نسخة معدلة أخرى من تطبيق واتساب الأساسي، يعد WhatsApp Plus والمعروف باسم واتساب الأزرق بلس، أفضل بديل للإصدار الرسمي من فيسبوك، حيث يقدم واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus، ميزات إضافية تجعله يتفوق على النسخة التقليدية، حيث عكف مطوروه على تغيير واجهة المستخدم الخاصة به وإضافة بعض الوظائف مثل جدولة الرسائل ومكافحة الحظر وإرسال الملفات بحجم أكبر من 40 جيجابايت.

3. تطبيق YoWhatsApp:
تحتوي النسخة المعدلة من واتساب والمعروفة أيضًا باسم YOWA، على واجهة مستخدم مثل تطبيق WhatsApp على نظام iOS، حيث يمكنك الاستمتاع بمزايا التطبيق كأنك تستخدم جهاز آيفون iPhone، ولكن على هاتف أندرويد وبدون أي تطبيقات إضافية، ويتميز YoWhatsApp بإمكانية تغيير شكل وألوان واجهة المستخدم، إلى جانب ميزة البقاء متصلا 24 ساعة دون فتح التطبيق.

4. تطبيق OGWhatsApp:
يتمتع الإصدار المعدل من واتساب OGWhatsApp، بميزة تشغيل حسابي واتساب على نفس الهاتف، ويحتوي OG على العديد من المزايا إلى جانب ميزات الإصدار الأساسي، من بينها إضافة عدد غير محدود من الأحرف على الحالة، والقدرة على إرسال ملفات الفيديو والصوت كبيرة الحجم.
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