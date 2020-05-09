كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء على واتسآب

مع التطور السريع للتكنولوجيا فى قطاع الهواتف الذكية ، أصبحت هواتفنا أكثر من مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات فقط، ولكنها أكثر ابتكارا وتعقيدا في نفس الوقت، إذ توفر لك العديد من الخيارات الخاصة التي تجعل اعتمادنا عليها يزيد كل يوم حتي أصبحنا لا نستغني عنها.





WhatsApp . ويحاول مستخدمو الهواتف الذكية استغلال جميع الميزات الحديثة الموجودة الهاتف أو في التطبيقات، وذلك للحصول على أقصى استفادة منها، ولعل من أبرزها ميزة تحديد المواقع ومشاركتها والتي انتشرت بشكل واسع في عدد من التطبيقات، من بينهم واتسآب









وتعد ميزة مشاركة الموقع الحالى" Share Current Location، من أهم مزايا واتسآب WhatsApp ، والتي تجعل من السهل على بعض المستخدمين خاصة وإن كان المستخدم صاحب نشاط تجارى أو شركة ويحاول توجيه العملاء إلي موقعه أو مكان نشاطه، وإذا كنت تحاول إخبار صديقك بالمكان الذي ستذهب إليه، فإن واتساب يتيح لك مشاركة موقعك مع الآخرين، وإليك كيفية القيام بذلك، ووفقا لما ذكره موقع "gadgets".





كيفية مشاركة موقعك عبر واتسآب WhatsApp :





1. افتح تطبيق WhatsApp، وقم باختيار المحادثة التى تريد إرسال موقعك لها.





2. اضغط على علامة (+) أو علامة الدبوس الموجودة فى الزاوية اليسرى من التطبيق أسفل الشاشة.





3. اضغط على خيار الموقع "Location"، وسيقوم هذا الخيار بفتح الخريطة لعرض موقعك الحالي.





4. اضغط فوق إرسال موقعك الحالي "Send Your Current Location"، وحينها سيتم إرسال موقعك كرسالة واتساب إلي جهة الاتصال التى قمت باختيارها سابقا.





مشاركة موقعك على حالة واتسآب:





1. افتح تطبيق الخرائط Google Maps، ثم قم بالضغط على موقعك الحالي أو حدد الموقع الذي تريده.





2. سوف تظهر لك قائمة خيارات اسفل الشاشة، اضغط على زر مشاركة Share، واختر تطبيق واتسآب.





3. ستتيح لك قائمة واتسآب التى تظهر أمامك من اختيار أما مشاركة موقعك على حالة واتسآب أو لجهات اتصالك.





4. بمجرد الضغط على إرسال سيتم إرسال موقعك كرسالة واتسآب إلي جهة الاتصال الخاصة بك، وإذا قام المستلم بالضغط عليها، فسوف يتم عرض موقعك على الخريطة.





كيفية مشاركة موقعك المباشر:

