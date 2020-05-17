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تكنولوجيا

أخيرًا..وصول وضع الـ Dark Mood المظلم لـ واتسآب ويب Whatsapp web

الأحد 17/مايو/2020 - 10:30 ص
أخيرًا..وصول وضع
أخيرًا..وصول وضع الـ Dark Mood المظلم لـ واتسآب ويب Whatsapp
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قسم التكنولوجيا
حصل أخيرًا تطبيق WhatsApp واتسآب الشهير للمراسلات الفورية المجانية على ميزة الوضع المظلم الـ Dark Mood، ولكن لسوء الحظ لا يعمل الوضع على نسخة الويب WhatsApp Web، بينما يعمل المطورون على ذلك.

وبحسب موقع gizchina التقني، يمكنك الحصول على الوضع المظلم فى إصدار الـ  WhatsApp Web عن طريق الضغط على أيقونة فحص من القائمة وسيظر لك أعلى يمين الصفحة وحدة تحكم  للتعديل ويمكنك اختيار  body class واستبدالها بـ "الـ Dark Mood" والتأكد من الضغط على ENTER وبذلك يستخدم واتسآب الوضع المظلم.

وبمجرد إغلاق علامة التبويب أو تحديثها، سيتم التبديل تلقائيًا إلى الوضعية المظلمة، ولكن من المتوقع أن يكون هناك زر للتبديل بين الوضعيات بطريقة سهلة قريبًا.

جدير بالذكر أيضًا، أن رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج أعلن أن ميزة Messenger Rooms الجديدة من فيسبوك ستكون متاحة في تطبيقات أخري ومنها انستجرام وواتساب، وتسمح الميزة الجديدة Messenger Rooms بإضافة ما يصل إلى 50 مشاركًا في مكالمات الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن الميزة الجديدة ستمكن للمستخدمين من إنشاء غرفة لمكالمتهم بسرعة وإعادة التوجيه إلى تطبيق Facebook Messenger.

وتعرف خدمة Messenger Rooms، على أنها خدمة تمكن المستخدمين من إنشاء غرفة محادثات لإجراء المؤتمرات ومكالمات الفيديو الجماعية، وتتيح دعوة الأشخاص من خلال رابط للدعوة، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى الغرفة والمشاركة بها حتى فى حالة عدم وجود حسابات لديهم على تطبيق الفيسبوك.
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