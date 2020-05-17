أخيرًا..وصول وضع الـ Dark Mood المظلم لـ واتسآب ويب Whatsapp web

حصل أخيرًا تطبيق WhatsApp واتسآب الشهير للمراسلات الفورية المجانية على ميزة الوضع المظلم الـ Dark Mood، ولكن لسوء الحظ لا يعمل الوضع على نسخة الويب WhatsApp Web، بينما يعمل المطورون على ذلك.





وبحسب موقع gizchina التقني، يمكنك الحصول على الوضع المظلم فى إصدار الـ WhatsApp Web عن طريق الضغط على أيقونة فحص من القائمة وسيظر لك أعلى يمين الصفحة وحدة تحكم للتعديل ويمكنك اختيار body class واستبدالها بـ "الـ Dark Mood" والتأكد من الضغط على ENTER وبذلك يستخدم واتسآب الوضع المظلم.





وبمجرد إغلاق علامة التبويب أو تحديثها، سيتم التبديل تلقائيًا إلى الوضعية المظلمة، ولكن من المتوقع أن يكون هناك زر للتبديل بين الوضعيات بطريقة سهلة قريبًا.





جدير بالذكر أيضًا، أن رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج أعلن أن ميزة Messenger Rooms الجديدة من فيسبوك ستكون متاحة في تطبيقات أخري ومنها انستجرام وواتساب، وتسمح الميزة الجديدة Messenger Rooms بإضافة ما يصل إلى 50 مشاركًا في مكالمات الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن الميزة الجديدة ستمكن للمستخدمين من إنشاء غرفة لمكالمتهم بسرعة وإعادة التوجيه إلى تطبيق Facebook Messenger.



