لتوفير باقة الإنترنت.. ميزة خفية في واتساب قد تجهلها.. فيديو

أصبح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتسآب WhatsApp ، وسيلة الاتصال المفضلة لدى ملايين المستخدمين حول العالم، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار مشترك شهريا، والذي يوفر العديد من المزايا والإعدادات التى تحسن من تجربة المستخدم للخدمة.





ويعتمد أغلب مستخدمي خدمة واتساب على استخدام المزايا الشائعة، بالرغم من وجود بعض الميزات الخفية بتطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، والتى تجعله أكثر سهولة وأيضًا توفر المال.





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وبشكل افتراضي يحفظ واتساب الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا على هاتفك، والتى قد تتسبب في استهلاك بيانات الهاتف المحمول (باقة الإنترنت)، لاسيما عند وجود العديد من الدردشات الجماعية والتى ترسل الكثير من المحتوي غير المرغوب فيه، والذي لا يستفيد منه المستخدم والذي لا يشغل سوى مساحة على هاتفك، ويستنزف باقة الإنترنت.





ولحسن الحظ، توجد ميزة خفية في واتسآب، تتيح لك توفير باقة الإنترنت إلى جانب توفير المساحة التخزينة للهاتف، وفيما يلي نستعرض إليك طريقة إيقاف تحميل رسائل الوسائط تلقائيا لتوفير باقة البيانات الخاصة بك:





1. افتح تطبيق واتسآب WhatsApp.





2. ثم اضغط على الثلاث نقاط الراسية للوصول إلى الإعدادات "Settings".





3. من قائمة الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.





4. ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.





5. من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents





6. قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم، على سبيل المثال اختر مقاطع الفيديو، في المرة القادمة التى ترسل إليك أحد جهات اتصالك مقطع فيديو لن يتم تحميله إلى جهازك.