في مشهد مأساوي خلّف حالة من الحزن والصدمة، تحوّل حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى فاجعة إنسانية، بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 31 حالة وفاة و26 مصابًا، وفق الحصيلة شبه النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، وسط جهود مكثفة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتحرك لتحديد هوية المتوفين وتسليم جثامينهم إلى أسرهم، خاصة في ظل صعوبة التعرف على بعض الضحايا بسبب شدة الحروق.

21 مصابًا تحت الرعاية الطبية

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في تصريحات تليفزيونية، أن 21 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج داخل عدد من المستشفيات، بينما غادرت 5 حالات المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح الوزير أن المصابين يتوزعون على مستشفيات إمبابة العام وشبرا والوراق وزايد التخصصي والقصر العيني التابع لجامعة القاهرة، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر للحروق.

وفيما يتعلق بالوفيات، أكد أن إجمالي الضحايا بلغ 31 حالة، وأن جميع الجثامين أصبحت تحت تصرف النيابة العامة، وتتوزع على مستشفيات إمبابة العام وبولاق الدكرور والوراق المركزي والعجوزة التخصصي وشبرا المركزي.

البصمة الوراثية.. الطريق لكشف هويات الضحايا

ولم تتوقف تداعيات الحادث عند ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، بل امتدت إلى معاناة أسر تبحث عن ذويها، في ظل صعوبة التعرف على بعض الجثامين نتيجة شدة الحروق، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتحديد هويات المتوفين.

كما كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجراءات التعرف على الجثامين تتم بالتنسيق بين الجهات المعنية، من خلال التحاليل الطبية وتحليل البصمة الوراثية (DNA) في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الهوية بالطرق المعتادة.

وأوضح أن تحليل البصمة الوراثية يمثل وسيلة علمية دقيقة للوصول إلى هوية الضحايا، بما يساعد في إبلاغ أسرهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الجثامين، بالتنسيق مع النيابة العامة.

استنفار طبي لمتابعة المصابين

وعلى صعيد التعامل مع المصابين، تواصل الفرق الطبية تقديم الخدمات العلاجية داخل المستشفيات، مع متابعة الحالة الصحية لكل مصاب وتوفير التدخلات الطبية اللازمة وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجتها.

وأكدت وزارة الصحة استمرار متابعة الموقف والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث، وضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية المطلوبة.

وبين جهود إنقاذ المصابين ومحاولات تحديد هويات الضحايا، تظل مأساة حريق الطريق الدائري بالوراق واحدة من الحوادث التي تترك وراءها أسرًا تعيش لحظات قاسية في انتظار معرفة مصير ذويها، وسط دعوات بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.