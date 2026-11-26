كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات المتبعة للتعرف على جثامين ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هويات الضحايا تمهيدًا لإبلاغ أسرهم وتسليم الجثامين وفقًا للإجراءات القانونية.

كيف تتعرف الأسر على ضحايا حريق الوراق؟

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، إن إجراءات التعرف على الجثامين تتم بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى الاستعانة بالتحاليل الطبية وتحليل البصمة الوراثية (DNA) في الحالات التي يتعذر فيها التعرف على الهوية بالطرق المعتادة، بسبب شدة الحروق التي تعرضت لها الجثامين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن تحليل البصمة الوراثية يمثل وسيلة علمية دقيقة لتحديد هوية الضحايا، بما يساعد في الوصول إلى أسرهم واستكمال إجراءات تسليم الجثامين، بالتنسيق مع الجهات المختصة والنيابة العامة.

وأضاف أن الجثامين تخضع لتصرف النيابة العامة، فيما تتولى الجهات المعنية استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على أصحابها، والتواصل مع أسرهم فور التوصل إلى هوياتهم.

وفيما يتعلق بالمصابين، أشار عبدالغفار إلى استمرار تقديم الرعاية الطبية لهم داخل المستشفيات، مع متابعة حالتهم الصحية وتوفير أوجه العلاج اللازمة، وفقًا لدرجة الإصابة وطبيعتها.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل متابعة الموقف من خلال المستشفيات والفرق الطبية، لضمان تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، والتعامل مع تداعيات الحادث بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.