باهظ الثمن.. سامسونج تطرح تلفزيون Terrace للعمل خارج المنزل.. صور

أعلنت شركة سامسونج Samsung ، عن تلفزيون جديد مخصص للاستخدام خارج المنازل، وتعد الشركة الكورية الجنوبية من أكبر مصنعى أجهزة التلفاز في العالم، وتتمتع الشركة بحصة سوقية كبيرة في مجال الأجهزة المنزلية.





سامسونج ضمن سلسلة أجهزة تلفاز المسماة "نمط الحياة" والتي تضم أجهزة، Serif و Frame و Sero. ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يعد جهاز Terrace، هو أحدث تلفزيون من شركةضمن سلسلة أجهزة تلفاز المسماة "نمط الحياة" والتي تضم أجهزة، Serif و Frame و Sero.









وقد صممت عملاق التكنولوجيا الكورية، تلفاز Terrace للاستخدام في الخارج، والذي يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP55، وتتميز الشاشة بمستوى سطوعها 2000 شمعة في المتر المربع، لتجربة رؤية واضحة تحت أشعة الشمس.









ويمتاز تلفاز سامسونج Terrace، بتصميم معدني، إلى جانب دعم عرض الصورة بدقة 4K وتقنية +HDR10، ويعمل التلفزيون بنظام التشغيل Tizen، بالإضافة إلى دعم تقنيات صوتية، مثل: Active Voice Amplifier، و Dolby Digital Plus.





بالإضافة إلى ذلك، يمتاز جهاز Terrace من سامسونج، بقدرته على تقديم صورة QLED محسنة للعمل خارج المنزل، مع زاوية عريضة مانعة للانعكاس، ودعم تقنية Quantum HDR 32X، ووجود معالج Quantum 4K.

ويأتي تلفاز سامسونج Terrace، بسعر باهظ الثمن، حيث يتوفر طراز 55 بوصة بسعر 4999 دولار أمريكي، ويتوفر طراز 75 بوصة بسعر 6499 دولار أمريكي، وسيتم طرح الجهاز أولا في الولايات المتحدة وكندا، على أن يطلق في ألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من العام الجاري.