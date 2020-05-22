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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. سامسونج تغير خطتها للإعلان عن هواتفها الجديدة.. تفاصيل

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:00 ص
هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
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شيماء عبد المنعم
تؤثر تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، على قرارات الشركات المصنعة للأجهزة الذكية، حيث تم إلغاء كل الأحداث التقنية يقام هذا العام، من بينها الفعاليات والمؤتمرات الرسمية السنوية أو الخاصة بالإعلانات عن المنتجات الجديدة، حيث اضطرت بعض الشركات لإقامة حدث عبر الإنترنت للإعلان عن منتجاتها الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google" التقني، أكد أحدث التقارير التي نشرتها صحيفة Korea Herald الكورية، على أن شركة سامسونج تخطط للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20، من خلال استضافت حدث على شبكة الإنترنت يعقد خلال شهر أغسطس.


ووفقا للتقرير الأخير، لا تخطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإقامة حدث إطلاق فعلى لهاتف Galaxy Note 20 هذا العام، مثل حدث إطلاق هواتف Note، والذي أقامته الشركة العام الماضي في مدينة نيويورك في شهر أغسطس، بل ستقيم الحفل عبر شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا القرار، بعد حفل سامسونج الأخير الذي أقيم بالفعل في شهر فبراير الماضي، حيث قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy Z Flip، مع سلسلة هواتف Galaxy S20، وقد جذب الحفل أكثر 3000 شخص من جميع أنحاء العالم.

ونظرًا للوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا وخاصة تأثيره في مدينة نيويورك، فلن يكون من الذكاء استضافة هذا الحدث فعليا، وسوف تعلن سامسونج خلال الحدث القادم، كلا من هواتف Galaxy Note وGalaxy Note Plus، مع الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي Galaxy Fold.
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