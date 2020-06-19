منها هاتفان قابلان للطي.. تعرف على مواصفات هواتف سامسونج المرتقبة

فيروس كورونا المستجد، وكانت من أبرزها شركة تأثرت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى، بسبب الإغلاق المفروض على بعض المصانع حول العالم أثر تداعياتالمستجد، وكانت من أبرزها شركة سامسونج ، والتى بدأت مرة أخرى في استئناف عمليات انتاجها مع بدء تخفيف القيود والإجراءات التى اتخذت لمواجهة الفيروس التاجي، بعد أن اضطرت سامسونج إلى تأجيل الإعلان عن هواتفها الجديدة التى كان من المقرر صدورها منذ عدة أشهر.





وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن عملاقة التكنولوجيا الكورية، تعتزم الإعلان عن منتجاتها الجديدة خلال شهر أغسطس القادم، ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن ثلاثة إصدرات جديدة من هواتفها الذكية الرائدة، والتى سيأتي من بينها هاتفين قابلين للطي وإصدار أخر عادي.









Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز مواصفات هواتف سامسونج التى ستصدر في شهر أغسطس المقبل، وفقا للتسريبات التى ظهرت عنهم في الفترة الأخيرة. وتعتبر الهواتف الثلاثة من أهم الهواتف المنتظر إصدارها في عام 2020، والتى تضم هاتف Galaxy Note 20، وهاتفيو Galaxy Z Flip 5G، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز مواصفات هواتف سامسونج التى ستصدر في شهر أغسطس المقبل، وفقا للتسريبات التى ظهرت عنهم في الفترة الأخيرة.





مواصفات هاتف Galaxy Note 20:





سيأتي هاتف Galaxy Note 20 ، ببطارية قوية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ usb-c، ويمتلك الهاتف حواف ضخمة، وكاميرا أمامية فى صورة ثقب بمنتصف الشاشة، بالإضافة لكاميرا خلفية ثلاثية.





ومن المتوقع أن يحصل هاتف Samsung Galaxy Note 20 على كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميحابكسل، ولا توجد معلومات إضافية عن الكاميرا الثالثة أو الكاميرا الأمامية.





وحسبما ورد في بعض التسريبات الأخرى، سيضم هاتف Galaxy Note 20، شاشة بقياس 6.9 بوصة، وسيأتي الهاتف مع معالجين هما Exynos 990 للنسخة العالمية ومعالج Snapdragon 865 لنسخة الولايات المتحدة.





مواصفات هاتف Galaxy Fold 2:





وسيأتى هاتف Galaxy Fold 2 ، بشاشة قياس 7.59 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية، بالإضافة لشاشة أمامية ثانية قياس 6.23 بوصة تدعم قلم S-Pen ، وفتحة صغيرة فى الشاشة للكاميرا الأمامية، لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.





وسيحتوي هاتف Galaxy Fold 2 على كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابكسل، و 16 ميجابكسل، و 12 ميجابكسل، مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام و مساحة داخلية 512 جيجابايت، ومعالج من نوع Snapdragon 865 ، إلى جانب بطارية بسعة 7000 ميللي أمبير في الساعة، كما يأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى كاميرا تدور في جميع الاتجاهات موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف وبدقة 108 ميجا بيكسل.









ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي، بسعر يتراوح بين 1780 دولار ما يعادل 28200 جنبيه مصري و 1880 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وذلك على عكس هاتف Galaxy Fold الحالي والذي يكلف 1980 دولار ما يعادل 31500 جنيه مصري.





مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 5G:





سيأتي هاتف Galaxy Z Flip 5G، بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED، بتقنية عرض Infinity Flex، مع شاشة خارجية قياس 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED، وسيحتوي كاميرا مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش قوى من نوع LED.





وكما يمتلك Samsung Galaxy Z Flip معالجًا قويًا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.95 جيجاهرتز، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





وسيحتوي سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكى ويعمل بكابل من نوع Type-C.