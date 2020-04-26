مقاومة للماء.. تسريبات تكشف مواصفات ساعة سامسونج الذكية القادمة

رصدت ساعة سامسونج الجديدة في CMIIT في الصين، حيث بدأت مؤخرا الشركة الكورية الجنوبية في العمل على الإصدار القادم من ساعات Galaxy الذكية.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، اعتمدت سامسونج الجيل القادم من ساعة جلاكسي الذكية في CMIIT في الصين، حيث ظهرت المواصفات الرئيسية للإصدار المرتقب من تقنية سامسونج القابلة للإرتداء.









ووفقا للموقع التقني، تم رصد الإصدار الجديد من ساعات جلاكسي الذكية برمز SM-R840/845 وSM-R850/855 في قوائم CMIIT، حيث تدعم الساعة الذكية تقنية WiFi، والإتصال بالبلوتوث.





وكما تشير التوقعات إلى أن نماذج الساعة الذكية تشير إلى دعم إحداهما الإتصال بشبكات WiFi، أو الإتصال LTE أيضا في النموذج الثاني.





وستأتي ساعة Galaxy Watch Active 2 مع العديد من الميزات مثل مخطط رسم القلب ECG، مع مستشعر معدل ضربات القلب، وميزة تتبع النوم، ويمكن للساعة أيضًا تتبع عدد كبير من أنشطة التمرين باستخدام تطبيق Samsung Health.





وحسبما ورد في التسريبات، تأتي ساعة جلاكسي مع تصنيف IP68 الذي يوفر مقاومة 5ATM للماء والغبار إلى جانب المتانة العسكرية، يتم تشغيله على نظام Tizen Wearable OS 4.0 من حيث البرامج، وستتوفر Galaxy Watch Active 2، بسعة تخزين داخلية 8 جيجابايت، وهي سعة تخزينية مضاعفة للإصدار الحالي.



