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تكنولوجيا

بمعالجين مختلفين.. سامسونج تصدر هاتف Galaxy Z Flip 5G في هذا التاريخ .. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:08 م
سامسونج تصدر هاتف
سامسونج تصدر هاتف Galaxy Z Flip 5G في هذا التاريخ
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G القابل للطى من شركة سامسونج والذى ستصدره الشركة، 5 أغسطس القادم بعد تأجيل موعد إطلاقه أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، سياتى بمعالجين مختلفين. 

بحسب موقع Android Headlines فإن هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطى سيأتى بمعالج من نوع Snapdragon 865 SoC الذى  يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 


وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 5G على معالج  +Snapdragon 855 في الدول التى تستخدم تقنية 4G  للاتصالات والتى لم تحصل حتى الآن على تقنية 5G .

وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 5G على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، كما سيأتى الهاتف بنظام تشغيل Android 10 . 

ومن المتوقع أن تصدر شركة سامسونج إلى جانب هاتف Galaxy Z Flip 5G  هواتف Samsung Galaxy Note 20 مع هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطى أيضا. 

ووفقا لخطة سامسونج لتحفيض أسعار هواتفها هذا العام بسبب فيروس كورونا، فإن هاتف Galaxy Z Flip 5G من المحتمل أن يأتى بسعر أرخص من سعره في العام الماضى، والذى بلغ حينها 1480 يورو، ما يعادل  حوالى 25 ألف جنيه مصرى. 

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