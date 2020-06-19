بمعالجين مختلفين.. سامسونج تصدر هاتف Galaxy Z Flip 5G في هذا التاريخ .. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5G القابل للطى من شركة سامسونج والذى ستصدره الشركة، 5 أغسطس القادم بعد تأجيل موعد إطلاقه أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، سياتى بمعالجين مختلفين.





بحسب موقع Android Headlines فإن هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطى سيأتى بمعالج من نوع Snapdragon 865 SoC الذى يدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .









وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 5G على معالج +Snapdragon 855 في الدول التى تستخدم تقنية 4G للاتصالات والتى لم تحصل حتى الآن على تقنية 5G .





وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 5G على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، كما سيأتى الهاتف بنظام تشغيل Android 10 .





ومن المتوقع أن تصدر شركة سامسونج إلى جانب هاتف Galaxy Z Flip 5G هواتف Samsung Galaxy Note 20 مع هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطى أيضا.





ووفقا لخطة سامسونج لتحفيض أسعار هواتفها هذا العام بسبب فيروس كورونا، فإن هاتف Galaxy Z Flip 5G من المحتمل أن يأتى بسعر أرخص من سعره في العام الماضى، والذى بلغ حينها 1480 يورو، ما يعادل حوالى 25 ألف جنيه مصرى.



