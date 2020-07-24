آبل تبدأ تصنيع هواتف iPhone 11 في الهند للمرة الأولى

في إطار خطتها لإنهاء اعتمادها على الصين، بدأت شركة Apple آبل عن طريق مصنعها Apple Foxconn في الهند في البدء في تصنيع هواتف iPhone 11، وذلك للمرة الأولى، منذ إعلان الشركة قرارها بالاتجاه إلى التصنيع في الهند.





وبحسب وكالة بلومبرج فإن آبل قامت بشحن مجموعة صغيرة من وحدات هواتف آيفون iPhone 11 في الهند، ثم إرسالها إلى عدد من متاجر

التجزئة، حيث من المقرر أن آبل ستقوم باستثمار حوالى مليار دولار في الهند في الفترة الحالية.









وتعتبر عملية تصنيع هواتف iPhone 11 في الهند هو الأولى من نوعها، التى تقوم فيها آبل بتصنيع هواتف رائدة لها في الهند، حيث كشفت آبل قبل ذلك أنها قامت بتصنيع هواتف iPhone XR و iPhone SE في الهند.





ولدى آبل طموحات كبيرة لزيادة جهودها في الإنتاج المحلي في الهند، فى إطار تقليل الاعتماد على مصانعها الرئيسية في الصين بسبب الأزمة الكبيرة التى حدثت لها وأجبرتها على إغلاق مصانعها في الصين أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا.



