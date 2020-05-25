سعر iPhone 11 Pro Max فى السعودية.. حجم استثنائى و بطارية عملاقة

نسخة 64 جيجبايت مقابل 4500 ريال سعودي، أما نسخة 256 جيجابايت بسعر 5400 ريال سعودي بينما نسخة 512 جيجابايت بلغ سعرها 5745 ريالًا سعوديًا.

كانت قد أزاحت شركة Apple الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الستار عن أحدث وأكبر أيقوناتها حجمًا فى تاريخها، وهو iPhone 11 Pro Max بمقرها الرئيسي بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.





و جاء iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.





ودعمت "آبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.





ويعمل iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.





و يمتلك iPhone 11 Pro Max بطارية ضخمة سعة 3500 مللى أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 واط، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1100 دولار أمريكي، ويمكنك حجزه مسبقًا من الجمعة المقبلة فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.



