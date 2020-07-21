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تكنولوجيا

بفضل iOS 14.. آبل تجبر التطبيقات على طلب الإذن من مستخدمي آيفون لجمع أي بيانات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:24 م
آبل تجبر التطبيقات
آبل تجبر التطبيقات على طلب الإذن من مستخدمي آيفون
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ندى على
كشفت تقارير عن أن شركة آبل ستجبر جميع التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من القيام بطلب الإذن أولا من المستخدمين، عند جمع أى نوع من المعلومات أو بيانات البحث للمستخدمين، ولك عند اعتماد   iOS 14

وبحسب شبكة "CNBC" الأمريكية فإنه بحلول تطبيق واعتماد آبل لنظام التشغيل الجديد iOS 14 في شهر سبتمبر القادم، ستبدأ جميع التطبيقات من طلب إذن مستخدمى آيفون وآيباد. 


وأضافت آبل عدد كبير من ميزات الخصوصية للمستخدمين في iOS 14 لحماية المستخدمين وبياناتهم، بعدما اتضح أن عدد كبير من التطبيقات الموثوقة تقوم بجمع معلومات وبيانات المستخدمين وتنقل محتويات حافظة clipboard في أجهزة آيفون الخاصة بعمليات البحث التى يقوم بها المستخدمون أثناء استخدام هذه التطبيقات. 

وذكرت بعض التقارير في وقت سابق، أن تطبيقات مثل LinkedIn لينكد إن، وReddit ريديت ، وTikTok تيك توك، وغيرها تتجسس بالفعل على مستخدمى آيفون وآيباد، مما جعل هذه التطبيقات تصدر بيانات رسمية توضح فيها لا تقوم بهذا الأمر، كما أنها ستلغى أى نوع من أنواع تخزين المعلومات بأية طريقة.

كما أتاحت شركة آبل لمستخدميها ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 14 على خدمة iCloud Keychain ، والتى تمكن المستخدمين من معرفة إذا كان قد تم اختراق كلمات السر الخاصة بهم.

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