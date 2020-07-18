من بينها الضفيرة والكعكة.. آبل تعلن عن 11 تسريحة شعر جديدة للإيموجى

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية أنها ستقوم بتقديم عدد كبير من خيارات متعددة من Memoji الإيموجى أو الرسوم التعبيرية، وذلك من أجل الاحتفال باليوم العالمي للإيموجى. العالمي





وبحسب موقع CNET التقنى فإن فإن شركة آبل ستقدم لمستخدميها عدد كبير من الإيموجى الخاصة بمستخدميها، والتى تسميها آبل ميموجى Memoji ، تشمل تسريحات شعر جديدة وإيموجى ترتدى الكمامات الطبية بألوان مختلفة.









وستشمل الإيموجى الجديدة 11 تسريحة شعر جديدة من بينها الضفيرة، وما يعرف بالكعكة وكذلك الشعر المموج، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار ألوان جديدة لكمامات الوجه الخاصة بفيروس كورونا.





وإلى جانب كمامات الوجه والتي ظهرت لأول مرة في المؤتمر العالمى لمطوري آبل في الشهر الماضي سيكون هناك 19 نمطًا جديدًا لأغطية الرأس، منها قبعات الممرضات، حيث ستكون متاحة على نظام التشغيل الجديد لآبل iOS 14 القادم في شهر سبتمبر المقبل.



