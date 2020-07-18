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تكنولوجيا

من بينها الضفيرة والكعكة.. آبل تعلن عن 11 تسريحة شعر جديدة للإيموجى

السبت 18/يوليه/2020 - 06:00 ص
آبل تعلن عن 11 تسريحة
آبل تعلن عن 11 تسريحة شعر جديدة للإيموجى
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ندى على
أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية أنها ستقوم بتقديم عدد كبير من خيارات متعددة من  Memoji الإيموجى أو الرسوم التعبيرية، وذلك من أجل الاحتفال باليوم العالمي للإيموجى. 

وبحسب موقع CNET التقنى فإن شركة آبل ستقدم لمستخدميها عدد كبير من الإيموجى الخاصة بمستخدميها، والتى تسميها آبل ميموجى  Memoji، تشمل تسريحات شعر جديدة وإيموجى ترتدى الكمامات الطبية بألوان مختلفة. 


وستشمل الإيموجى الجديدة 11 تسريحة شعر جديدة من بينها الضفيرة، وما يعرف بالكعكة وكذلك الشعر المموج، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار ألوان جديدة لكمامات الوجه الخاصة بفيروس كورونا. 

وإلى جانب كمامات الوجه والتي ظهرت لأول مرة في المؤتمر العالمى لمطوري آبل  في الشهر الماضي سيكون هناك  19 نمطًا جديدًا لأغطية الرأس، منها قبعات الممرضات، حيث ستكون متاحة على نظام التشغيل الجديد لآبل iOS 14 القادم في شهر سبتمبر المقبل. 

واحتفلت شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وآبل وجوجل باليوم العالمى للإيموجى، أمس الجمعة، حيث أعلنت فيسبوك عن أكثر الدول استخداما للإيموجى، في منطقة الشرق الأوسط،  حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى من بين أكثر الدول التى تستخدم إيموجى الضحك، وكذلك الإيموجى التى ترتدى الكمامات الطبية، وأيضا الايموجى الضاحك الباكى . 
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