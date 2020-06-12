جوجل تصدر 117 إيموجي جديدة لأندرويد 11.. تعرف عليها.. فيديو وصور

قامت شركة جوجل Google بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من أحدث نظام تشغيل لها وهو Android 11 beta والذى يتضمن عددا كبيرا من المميزات، كما أصدرت عددا كبيرا من الرسوم التعبيرية الجديدة emoji إيموجى لهواتف أندرويد.





وبحسب موقع Talk Android الإصدار التجريبي من Android 11 يتضمن أكثر من 117 رمزًا تعبيريًا جديدًا، وهو عدد هائل من الرسوم التعبيرية التى يمكن إصدارها في نسخة جديدة من نظام تشغيل.









وستظهر الإيموجى الجديدة على لوحة الكتابة على الهاتف كما أنها ستكون موجودة على مواقع المراسلة المختلفة والتى يمكن استخدامها عند الكتابة إلى الأصدقاء أو في المحادثات الجماعية.





وستكون الإيموجى الجديدة متاحة لبعض الهواتف فقط مثل هواتف Pixel 4 ، حتى تصدرها جوجل على جميع هواتف الأندرويد ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن فقط نسخها من الويب ولصقها في أي مكان يريده المستخدم وبالتالى إرسالها.





وهناك طريقها أخرى للحصول على الإيموجى الجديدة وهى أن يقوم المستخدمون بتحميل الإصدار التجريبي من Android 11 والحصول على هذه الإيموجى لحين الحصول عليه من جوجل رسميا.





ويسمح تحديث Android 11 بالتحكم في الأجهزة الموجودة في المنزل، وذلك عن طريق دعمه لواجهة برمجة التطبيقات Controls API التى تسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي للمنزل في قائمة التشغيل التى تمكن من تشغيل عناصر التحكم السريعة وذلك من خلال تطبيق Google Home.



