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تكنولوجيا

جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 11.. اعرف أبرز المميزات

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:00 م
جوجل تعلن رسميا عن
جوجل تعلن رسميا عن نظام التشغيل Android 11
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شيماء عبد المنعم
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة جوجل Google عن تأجيل حدث إطلاق الإصدار التجريبي من نظام تشغيلها الأحدث أندرويد Android 11، وذلك بسبب الاحتجاجات الموجودة في الولايات المتحدة، واليوم، أطلقت الشركة الأمريكية النسخة التجريبية من أندرويد 11، مع مجموعة من الأدوات الخاصة بالمطورين.


ووفقا لما ذكره موقع "9to5google"، قامت جوجل بنشر عدد من مقاطع الفيديو والموارد الرقمية، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبي من أندرويد 11، وميزاته الجديدة بدلا من عقد حدث مباشر عبر الإنترنت.




وقالت جوجل في مدونتها: "إن نظام التشغيل أندرويد 11 سينقل جميع المحادثات من جميع تطبيقات التراسل إلى مساحة مخصصة في قسم الإشعارات، وذلك بهدف تسهيل رؤيتها، والرد عليها وإدارتها. ويمكنك وضع علامة على إحدى المحادثات حتى لا تفوتك أي رسالة مهمة، وتظهر هذه المحادثات على الشاشة حتى حين تفعيل خاصية عدم الإزعاج".


الحصول على أسهل طرق للتواصل:
ومن بين المزايا التى يقدمها أندرويد 11، ميزة Bubbles، والتى تتيح للمستخدمين الرد والتفاعل مع المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، ويمكنك فتح فقاعة لمحادثتك مباشرةً من الإشعار دون فقد أي شيء.


ويأتي نظام التشغيل أندرويد 11، مع ميزة تقترح على المستخدمين تلقائيا النصوص والرموز التعبيرية ذات الصلة، عند استخدام لوحة المفاتيح التابعة لجوجل Gboard، والتى تعمل دون الحاجة للاتصال بخوادم جوجل.


ونظرًا لأن العالم من حولنا أصبح أكثر ارتباطًا بالحوسبة المحيطة، يساعدك أندرويد 11 على إدارة الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، وذلك من خلال الضغط على زر الطاقة، حيث يمكن تعديل درجة الحرارة، وإضاءة المصابيح، وقفل الباب الأمامي، بنقرة واحدة دون الحاجة لفتح العديد من التطبيقات.


وكما يأتي أندرويد 11 بضوابط جديدة للتحكم بالوسائط المتعددة، مما يسهل على المستخدمين نقل المحتوى المسموع أو المرئي من أي جهاز إلى جهاز آخر.


المزيد من تحسينات الخصوصية:
للحفاظ على خصوصية المستخدمين، يحتوي نظام التشغيل أندرويد 11 على عناصر تحكم جديدة في الخصوصية والأمان تتيح لك تحديد كيفية ووقت مشاركة البيانات على جهازك، وهي ميزة أُذونات المرة الواحدة، التي تتيح للمستخدمين تمكين التطبيقات من الوصول إلى الميكروفون، أو الكاميرا، أو الموقع لمرة واحدة فقط، ثم يتعين على التطبيقات طلب الإذن في كل مرة تحاول فيها الوصول مرة أخرى لهذه الأذونات لمنع التجسس باستخدامها.


وبالنسبة للتطبيقات التى لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة، فإن أندرويد 11 سوف بإلغاء الأذونات الممنوحة لها، مع أخبار المستخدم بذلك، ليكون له الخيار في إعادة منح التطبيق الأذونات أو الموافقة على الإلغاء.


العديد من المزايا الأخرى لأندرويد 11:
ومن بين الميزات الأخرى التي يأتي بها أندرويد 11: ميزة مسجل الشاشة، والوصول الصوتي، والمحدّث، والأداء المحسن، وقائمة المشاركة المحسنة، ويمكنك العثور على العديد من المزايا في الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 لمالكي هواتف بكسل 2 وما بعدها، بالإضافة إلى هواتف أخرى ستدعم خلال الأسابيع المقبلة.
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