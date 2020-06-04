لمستخدمي أندرويد.. أفضل 5 حيل ونصائح لمتجر Google Play لا يعرفها الكثيرون

تضم منصة جوجل بلاي Google Play، المملوكة لشركة جوجل مجموعة واسعة من التطبيقات المميزة، حيث جوجل بلاي Google Play، المتجر الإلكتروني الرئيسي المخصص لتطبيقات وألعاب أجهزة االذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android ، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق التمتع بالعديد من التطبيقات والألعاب الحديثة من مكتب جوجل بلاي، وفيما يلى نستعرض بعض النصائح والحيل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة أثناء استخدام متجر جوجل.





1. وقف التحديثات التلقائية:

يعمد تطبيق متجر جوجل بلاي إلى تنزيل التحديثات المتاحة لتطبيقاتك بشكل تلقائي حين توفرها، في وقت والتى من الممكن أن تقضي ببساطة على باقة بياناتك، لذا يمكنك تعطيل هذه الميزة من خلال، افتح المتجر> ثم انتقل الى الاعدادات Settings> وانقر فوق خيار تحديث التطبيقات Update Apps> ثم قم بتحديد خيار "عدم تحديث التطبيقات تلقائيا".









2. السحب لفتح قائمة المتجر:

يمكنك بسهولة فتح قائمة متجر بلاي بطريقتين، الأولى من خلال الضغط على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يمين الشاشة، والطرقة الثانية اسرع قليلا ويمكنك ذلك من خلال سحب الشاشة على صفحة المتجر الرئيسية من الجانب الأيم أو الأيسر حسب اللغة، وستظهر لك القائمة بسهولة وبسرعة، حيث يمكنك من خلالها الوصول إلى جميع أقسام المتجر إلى جانب إعدادات الحساب.





3. إدارة التطبيقات الخاصة بك:

يحتوي متجر جوجل بلاي تبويبا خاصا يسمي تطبيقاتي وألعابي، من خلاله يمكنك الاطلاع على التطبيقات التي قمت بتنزيلها أو إزالتها، بالإضافة إلي قسم خاص بالتطبيقات التي تحتاج إلى تحديثها، تستطيع لإدارة تطبيقاتك داخل المتجر والوصول إليها بسهولة وذلك من خلال، قم بفتح المتجر على هاتفك أندرويد> ثم اضغط على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة> ضمن قسم التطبيقات والألعاب Apps & Games سترى خيار تطبيقاتي وألعابي> وبالضغط عليه سوف تشاهد قائمة التطبيقات المثبتة لديك.





4. تثبيت تطبيق غير محظورة في بلدك:

تحظر بعض الدول استخدام بعض التطبيقات وفقا لسياستها، وبالتالي تقوم شركة جوجل بحجب هذا الطبيق من منصتها لمواطنى هذه الدولة، ولحسن الحظ يمكنك الحصول على التطبيق وتشغيله بسهولة باستخدام شبكة افتراضية VPN، والتى تمنحك اتصال إنترنت آمن عبر شبكات خاصة خارج دولتك، فبمجرد تثبيت تطبيق VPN ، حدد متجر بلاي في البلد التي تدعم التطبيق المراد تحميله.





5. وضع قفل الوالدين:

يتيح متجر جوجل بلاي ميزة حماية إضافية تتيح لك قفل المتجر ومنع طفلك من تثبيت التطبيقات التى لا حاجة لها، أو شراء التطبيقات بالخطأ من المتجر، يمكنك ضبط ميزة التحكم الأبوية، افتح تطبيق المتجر> ثم اذهب إلى الإعدادات Settings من خلال الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة> ثم انقر على خيار عناصر تحكم الوالدين Parental controls>واضغط على شريط التمرير حتى يظهر تشغيل On>،بعد ذلك سيطلب منك المتجر إنشاء رمز PIN خاص بقفل الوالدين،وبمجرد وضع القيود، سيحتاج طفلك إلى إدخال رمز PIN في كل مرة يحاولون فيها تنزيل تطبيقا أو لعبة من المتجر.