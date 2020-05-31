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تكنولوجيا

افحصها حالا.. 3 إعدادات ضرورية عليك ضبطها في Google Play

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 م
متجر Google Play
متجر Google Play
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شيماء عبد المنعم
يعد جوجل بلاي Google Play، المتجر الألكتروني المخصص لتطبيقات الأجهزة االذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، وتضم المنصة المملوكة لشركة جوجل مجموعة واسعة من التطبيقات المميزة، والتى قدرتها شركة statista، في عام بأكثر من 2 مليون تطبيق على متجر جوجل بلاي.

ووفقا لما ذكره موقع "androidpit" التقني، يمكنك باستخدام متجر جوجل بلاي تحميل وتثنبيت العديد من التطبيقات والألعاب الخاصة بنظام التشغيل أندرويد، ولتحقيق أقصي استفادة من المنصة، نقدم لك فيما يلي بعض الإعدادات التى يجب ضبطها عند استخدام متجر Google Play:


1. إدارة التطبيقات الخاصة بك:

يحتوي متجر جوجل بلاي تبويبا خاصا يسمي تطبيقاتي وألعابي، من خلاله يمكنك الاطلاع على التطبيقات التي قمت بتنزيلها أو إزالتها، بالإضافة إلي قسم خاص بالتطبيقات التي تحتاج إلى تحديثها، تستطيع لإدارة تطبيقاتك داخل المتجر والوصول إليها بسهولة وذلك من خلال، قم بفتح المتجر على هاتفك أندرويد> ثم اضغط على الثلاث خطوط الأفقيةأعلى يسار الشاشة> ضمن قسم التطبيقات والألعاب Apps & Games سترى خيار تطبيقاتي وألعابي> وبالضغط عليه سوف تشاهد قائمة التطبيقات المثبتة لديك.

2.  وقف التحديثات التلقائية:

يعمد تطبيق متجر جوجل بلاي إلى تنزيل التحديثات المتاحة لتطبيقاتك بشكل تلقائي حين توفرها، في وقت والتى من الممكن أن تقضي ببساطة على باقة بياناتك، لذا يمكنك تعطيل هذه الميزة من خلال، افتح المتجر> ثم انتقل الى الاعدادات Settings> وانقر فوق خيار تحديث التطبيقات Update Apps> ثم قم بتحديد خيار "عدم تحديث التطبيقات تلقائيا".

3. وضع قفل الوالدين:

يتيح متجر جوجل بلاي ميزة حماية إضافية تتيح لك قفل المتجر ومنع طفلك من تثبيت التطبيقات التى لا حاجة لها، أو شراء التطبيقات بالخطأ من المتجر، يمكنك ضبط ميزة التحكم الأبوية، افتح تطبيق المتجر> ثم اذهب إلى الإعدادات Settings من خلال الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة> ثم انقر على خيار عناصر تحكم الوالدين  Parental controls>واضغط على شريط التمرير حتى يظهر تشغيل On>،بعد ذلك سيطلب منك المتجر إنشاء رمز PIN خاص بقفل الوالدين،وبمجرد وضع القيود، سيحتاج طفلك إلى إدخال رمز PIN في كل مرة يحاولون فيها تنزيل تطبيقا أو لعبة من المتجر.
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