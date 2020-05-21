AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للتسلية في الحجر المنزلي وعيد الفطر.. أفضل 3 ألعاب قتالية لهاتفك الأندرويد

الخميس 21/مايو/2020 - 11:01 ص
للتسلية فى الحجر
للتسلية فى الحجر المنزلى وعيد الفطر المبارك.. أفضل 3 ألعاب
Advertisements
قسم التكنولوجيا
بعد التزام الكثيرين حول العالم بالحجر المنزلي ومكوثهم داخل منازلهم معظم الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، أقبل الملايين منهم بشكل كبير على ممارسة ألعاب الفيديو للتخلص من الشعور بالممل، إلا أنه مع الإقبال على الألعاب التقليدية بدأ الأمر يزداد سوءًا، فكان الحل في الألعاب القتالية لتفريغ الطاقات المتواجدة بداخلهم. 

يأتي هذا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2020، والتزام الكثيرين بالبقاء منازلهم، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل ألعاب قتالية للتسلية على هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد. 

1- Dead by Daylight

Screenshot Image

تعتبر لعبة Dead by Daylight من ألعاب الرعب، ويقوم اللاعب خلالها بالإطاحة بأفراد اَخرين يكونوا تائهين فى الغابات، وذلك من خلال نصب الفخاخ للإيقاع بهم وقتلهم، وتعتبر اللعبة من أفضل ألعاب الرعب وستجد بها الكثير من الأحدث التشويقية والمثيرة.

يمكنك تحميل لعبة Dead by Dayligh من هذا الرابط.

2- Shadowgun War Games

Shadowgun War Games - Online PvP FPS - Apps on Google Play

تصنف لعبة Shadowgun War Games ضمن قائمة الألعاب القتالية الأكثر تحميلًا ورواجًا، وهى من ألعاب القتال بالأسلحة والتى تمتاز بالعديد من المؤثرات البصرية والصوتية، بالإضافة إلى التصميم الجميل المحاكي للخيال، وتتلخص فى أنك كلاعب تقوم بالبحث عن نقطة جيوغرافية معينة وأثناء ذلك تواجهك بعض العقوبات التى تحاول منعك من الوصول إلى هذه المنطقة.

يمكنك تحميل لعبة Shadowgun War Games من هنا.


لعبة Real Steel World Robot Boxing

صورة لقطة الشاشة

تعد لعبة Real Steel World Robot Boxing من أشهر الألعاب عن حياة الروبوت،وهى  مأخوذة من فيلم Real Steel Robot Boxing ، وتدور الأحداث حول مجموعة من الروبوتات المدربة جيدًا على القتل، و الروبوت الفائز هو من يصل إلى النهاية ويظل على قيد الحياة.

يمكنك تحميل لعبة Real Steel World Robot Boxing من هنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يمكنك تحميلها الآن.. لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مزايا جديدة من فيسبوك.. تعرف على مواصفات عملاق أوبو الجديد

للتسلية في الحظر.. ما أفضل الألعاب أونلاين على هواتف آيفون وأندرويد

نوستالجيا الطفولة.. أفضل 3 ألعاب أنيمي يمكنك تحميلها في الحظر

PUBG ببجي تطلق أكبر تحديث لها على الإطلاق.. تعرف على مميزاته

لعبة العبقري الشرير Evil Genius الآن مجانا .. وإليك كيفية تفعيلها

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء: خدمة الميكروباص داخل المدن وبين المحافظات لن تتوقف في العيد.. فيديو

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال غدًا الجمعة

بعدها يبدأ الانحسار ..وزير التعليم العالي : مصر قد تسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوليو

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عبارة عن شنطة رمضان ؟ .. الإفتاء تجيب

خالد مجاهد: وزيرة الصحة بكامل صحتها ولم تصَب بفيروس كورونا

دعاء ختم القرآن .. والأدعية المستجابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام