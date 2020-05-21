للتسلية في الحجر المنزلي وعيد الفطر.. أفضل 3 ألعاب قتالية لهاتفك الأندرويد

بعد التزام الكثيرين حول العالم بالحجر المنزلي ومكوثهم داخل منازلهم معظم الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، أقبل الملايين منهم بشكل كبير على ممارسة ألعاب الفيديو للتخلص من الشعور بالممل، إلا أنه مع الإقبال على الألعاب التقليدية بدأ الأمر يزداد سوءًا، فكان الحل في الألعاب القتالية لتفريغ الطاقات المتواجدة بداخلهم.





يأتي هذا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2020، والتزام الكثيرين بالبقاء منازلهم، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل ألعاب قتالية للتسلية على هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد.





1- Dead by Daylight









تعتبر لعبة Dead by Daylight من ألعاب الرعب، ويقوم اللاعب خلالها بالإطاحة بأفراد اَخرين يكونوا تائهين فى الغابات، وذلك من خلال نصب الفخاخ للإيقاع بهم وقتلهم، وتعتبر اللعبة من أفضل ألعاب الرعب وستجد بها الكثير من الأحدث التشويقية والمثيرة.





يمكنك تحميل لعبة Dead by Dayligh من هذا الرابط .





2- Shadowgun War Games









تصنف لعبة Shadowgun War Games ضمن قائمة الألعاب القتالية الأكثر تحميلًا ورواجًا، وهى من ألعاب القتال بالأسلحة والتى تمتاز بالعديد من المؤثرات البصرية والصوتية، بالإضافة إلى التصميم الجميل المحاكي للخيال، وتتلخص فى أنك كلاعب تقوم بالبحث عن نقطة جيوغرافية معينة وأثناء ذلك تواجهك بعض العقوبات التى تحاول منعك من الوصول إلى هذه المنطقة.





يمكنك تحميل لعبة Shadowgun War Games من من هنا









لعبة Real Steel World Robot Boxing









تعد لعبة Real Steel World Robot Boxing من أشهر الألعاب عن حياة الروبوت،وهى مأخوذة من فيلم Real Steel Robot Boxing ، وتدور الأحداث حول مجموعة من الروبوتات المدربة جيدًا على القتل، و الروبوت الفائز هو من يصل إلى النهاية ويظل على قيد الحياة.



