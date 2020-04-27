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تكنولوجيا

للتسلية في الحظر.. ما أفضل الألعاب أونلاين على هواتف آيفون وأندرويد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:56 م
تعرف على أفضل ألعاب
تعرف على أفضل ألعاب أونلاين على هواتف آيفون وأندرويد
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ندى على
تعتبر الألعاب الإلكترونية هى متنفس للمراهقين والشباب، وهو أمتع شئ يقومون به لتسلية أنفسهم، وإزداد الإقبال بشكل كبير على الألعاب الإلكترونية خاصة بعد تفشى فيروس كورونا.

وزادت إجراءات التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى، وقرارات الحظر التى اتخذتها معظم الدول من استهلاك الألعاب، خاصة بعد توقف الدراسة في المدارس والجامعات.
وذكر موقع Mic أفضل الألعاب الإلكترونية والتى لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين في كل دول العالم:

 Fortnite

هى لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، في عام 2017، وحصدت شعبية عالية، وهي تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1  ومايكروسوفت، ويندوز وios  ، وأندرويد،  ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.

تتم أحداث فورتنايت في الأرض المعاصرة، حيث يؤدي الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية إلى اختفاء 98٪ من سكان العالم، وتظهر المخلوقات الشبيهة بالزومبي لتهاجم الباقي.

 PUBG

وتتصدر لعبة PUBG في الشرق الأوسط وآسيا، وحققت لعبة بابجى وحدها أرباحا وصلت إلى 496 مليون دولار في العالم، فيما حققت الشركة المصنعة لها إيرادات وصلت إلى 4.8 مليار دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا فقط، ومن المتوقع وصولها إلى 6 مليار دولار في عام 2021.

Game of Thrones

ومن المفترض أن تصدر اللعبة يوم 3 أبريل على هواتف أندرويد، و26 مارس على هواتف أيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية.

وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

Christopher Livingston: The Outer Worlds

وترسم اللعبة أوجه تشابه بين عالمنا اليوم وهذه اللعبة، حيث تنصهر كل من الحكومة والشركات في كيان واحد وحيث الربح هو الدافع الوحيد.

واللعبة مليئة بالأشرار والكثير من الصراعات التى تحدث لهم، وتترك لك اللعبة خيار التفكير في أي منها الطرق المتبعة، واللعبة تم ترشيحها ضمن أفضل لعبة في العام الماضى.

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Lauren Morton: Reigns: Her Majesty

صاحبة الجلالة هي لعبة إدارة المملكة التى تقوم على الصراع بين الموافقة أو رفض الاقتراحات السخيفة من المستشارين والسكان المحليين في المملكة.
لا تعالج اللعبة السياسة بالطريقة التي يفكر بها الناس عادة بل تعالج نشاط السياسة. وأنه على الملكة أن تحافظ على الصفات الأربعة للمملكة لتحقيق التوازن: الدين والشعبية والقوة والرخاء الاقتصادى.

كل إجابة تعطيها عن أحد هذه الأشياء ستؤثر على التوازن العام، وإذا أخطات فإنك ستموت بطريق

 Call of Duty

و تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة.ة مروعة.

Dead by Daylight

لعبة Dead by Daylight محاكاة الرعب تقوم على أربعة لاعبين ناجين، والذين  يجب أن يتعاونوا معا لإصلاح الولدات المنتشرة عبر الخريطة للهروب عبر بوابات الخروج، وتجنب القاتل، الذي يسيطر عليه لاعب خامس، الذي لديه القدرة على الوصول إلى قدرات فريدة.

وتشتمل نسخة لعبة الرعب Dead by Daylight على الموبايل، على نفس الخصائص الموجودة على أجهزة الكمبيوتر، من نفس عدد القتلة والناجين.

يمكنك تحميلها الآن.. لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد



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