للتسلية في الحظر.. ما أفضل الألعاب أونلاين على هواتف آيفون وأندرويد

تعتبر الألعاب الإلكترونية هى متنفس للمراهقين والشباب، وهو أمتع شئ يقومون به لتسلية أنفسهم، وإزداد الإقبال بشكل كبير على الألعاب الإلكترونية خاصة بعد تفشى فيروس كورونا.وذكر موقع Mic أفضل الألعاب الإلكترونية والتى لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين في كل دول العالم:هى لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، في عام 2017، وحصدت شعبية عالية، وهي تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 ومايكروسوفت، ويندوز وios ، وأندرويد، ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.ومن المفترض أن تصدر اللعبة يوم 3 أبريل على هواتف أندرويد، و26 مارس على هواتف أيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية.وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.واللعبة مليئة بالأشرار والكثير من الصراعات التى تحدث لهم، وتترك لك اللعبة خيار التفكير في أي منها الطرق المتبعة، واللعبة تم ترشيحها ضمن أفضل لعبة في العام الماضى.Lauren Morton: Reigns: Her Majestyلا تعالج اللعبة السياسة بالطريقة التي يفكر بها الناس عادة بل تعالج نشاط السياسة. وأنه على الملكة أن تحافظ على الصفات الأربعة للمملكة لتحقيق التوازن: الدين والشعبية والقوة والرخاء الاقتصادى.Call of Dutyو تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة.ة مروعة.Dead by Daylightلعبة Dead by Daylight محاكاة الرعب تقوم على أربعة لاعبين ناجين، والذين يجب أن يتعاونوا معا لإصلاح الولدات المنتشرة عبر الخريطة للهروب عبر بوابات الخروج، وتجنب القاتل، الذي يسيطر عليه لاعب خامس، الذي لديه القدرة على الوصول إلى قدرات فريدة.وتشتمل نسخة لعبة الرعب Dead by Daylight على الموبايل، على نفس الخصائص الموجودة على أجهزة الكمبيوتر، من نفس عدد القتلة والناجين.