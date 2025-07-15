من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارًا بمنح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري، وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس"، وهو أرفع وسام مدني في الجمهورية الفرنسية، تقديرًا لدورها البارز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وجاء القرار ضمن الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة اليوم، حيث أدرج اسم النائبة المصرية ضمن قائمة تضم عددًا من الشخصيات الدولية التي جرى تكريمها لعطائها في مجالات المعرفة والتسامح والمساواة، بما يتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات العرقية والدينية.

ويُعد وسام "جوقة الشرف" من أرفع الأوسمة الفرنسية، ويُمنح تقديرًا للتميز في مجالات مختلفة، منها الثقافة والدبلوماسية والتعليم والعلوم، وقد حصل عليه سابقًا عدد محدود من الشخصيات العربية.

تُعد جيهان زكي واحدة من أبرز القامات الفكرية والثقافية في مصر والعالم العربي. شغلت مناصب أكاديمية ودبلوماسية مرموقة، أبرزها:

أستاذ الحضارة المصرية، وباحثة في مركز البحوث العلمية التابع لجامعة السوربون الفرنسية.

الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون بروما، أحد أعرق الصروح الثقافية والفنية التي تمثل مصر في الخارج.

المستشار الثقافي لسفارة مصر لدى إيطاليا، حيث لعبت دورًا محوريًا في توثيق العلاقات الثقافية بين القاهرة وروما.

وقد سبق للدكتورة جيهان زكي أن نالت وسام فارس الفرنسي عام 2009، من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى جانب عدة جوائز دولية أخرى من إيطاليا وفرنسا، نظير إسهاماتها في مجال الدبلوماسية الثقافية.