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تكنولوجيا

يمكنك تحميلها الآن.. لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:17 ص
لعبة محاكاة الرعب
لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد
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ندى على
قامت شركة Behaviour Interactive بإتاحة لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على تطبيق للعبة لهواتف الآيفون والأندرويد. 

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق اللعبة على هواتف آيفون وأندرويد، والقيام بعمل حساب وتسجيل بياناتهم على يمكنهم اللعب عليها، حيث وصل عدد التسجيل المسبق من قبل اللاعبين الرغبين قبل إتاحتها على التطبيق إلى مليون تسجيل.  


ولعبة Dead by Daylight محاكاة الرعب تقوم على أربعة لاعبين ناجين، والذين  يجب أن يتعاونوا معا لإصلاح الولدات المنتشرة عبر الخريطة للهروب عبر بوابات الخروج، وتجنب القاتل، الذي يسيطر عليه لاعب خامس، الذي لديه القدرة على الوصول إلى قدرات فريدة. 

وتشتمل نسخة لعبة الرعب Dead by Daylight على الموبايل، على نفس الخصائص الموجودة على أجهزة الكمبيوتر، من نفس عدد القتلة والناجين. 

وتتضمن اللعبة 7 شخصيات منها قائمة من بينها فيلم  "خنزير المنشار" و"مايكل مايرز" و Halloween أو عيد القديسين. 

بالنسبة لمالكي أجهزة آيفون  iPhone، يتطلب تطبيق Dead by Daylight Mobile وجود نظام التشغيل iOS 11 أو إصدار أحدث، كما يتطلب الجيل الأول من أجهزة iPhone SE أو iPhone 6S أو إصدار أحدث. في الوقت نفسه، وبالنسبة لمستخدمى هواتف أندرويد، فإن اللعبة ستعمل على نظام تشغيل Android 7.0 Nougat أو إصدار أحدث، وما يعادله لـ Samsung Galaxy S7 أو إصدار أحدث.


يمكنك تحميلها الآن.. لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد
يمكنك تحميلها الآن.. لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على آيفون وأندرويد
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