هاكرز يخترقون بيانات 23 مليون مستخدم للعبة الأطفال Ganz

سرب مجموعة من الهاكرز أسماء وكلمات سرية، لما يقرب من 23 مليون مستخدم لتطبيق لعبة أطفال إلكترونية على الإنترنت تديرها شركة الألعاب الكندية Ganz.









ونشر الهاكرز المجهولون جزء من قاعدة بيانات اللعبة على منتدى اختراق معروف، وذلك وفقا لموقع ZDNet حيث حصل الموقع على نسخة من الملف المسرب بمساعدة خدمة مراقبة انتهاك البيانات.





وأطلقت لعبة The Webkinz في عام 2005 ، وهو لعبة إلكترونية للأطفال، وتعتبر اللعبة واحدة من أكثر ألعاب الأطفال نجاحا على الإنترنت حيث تنافس لعبة Club Penguin.





وفى وقت سابق، اخترق مجموعة من الهاكرز شركة أبحاث طبية، وسرقوا معلوماتها، حيث من المقرر أن تكون هذه الشركة ضمن شركات أخرى تجري تجارب لقاح محتملة لـفيروس كورونا، والمعروف علميا باسم كوفيد 19 .





ورفضت شركة أبحاث الأدوية Hammersmith Medicines الخضوع لابتزازها من قبل مجموعة من الهاكرز لدفع مبلغ مالى، بعد أن قاموا بغلق نظام الشبكة الداخلية للشركة.



