مفاجآت لن تتوقعها في التحديث الجديد من لعبة فورتنايت

قامت شركةEpic Games المطورة للعبة فورتنايت بإطلاق التحديث الجديد للعبة، وهو تحديث 12.20، مما يعني أنه سيمكن لمستخدمى اللعبة الرجوع واستخدام طائرة هليكوبتر، وهى أحدث مركبة جوية يمكن للاعبين الحصول عليها.





وتتسع الطائرة لأربعة ركاب وطيار واحد، لذا يمكنك أن تحصل على الكثير من طاقة النيران الموجودة فيها، وعند الضغط على أحد مهابط الهليكوبتر الفارغة ستظهر لك الخريطة كيفية القيام والذهاب لنزهة جوية.





كما أن التحديث الجديد لفورتنايت يقدم أيضا نظام ألعاب التجسس، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات الأخرى، مثل إصلاح مشكلة عدم عودة اللاعبين للجولات في الجزر المميزة.





وتمت إضافة المتغيرات الأسطورية والأسطورية للبندقية الثقيلة، ومتغيرات غير عادية ونادرة لمسدس الرشاش السريع، بالإضافة إلى منجم القرب إلى المواد الاستهلاكية.





وذكرت صحيفة ديلى ستار، أنه سيتم إطلاق أحدث نسخة من لعبة GTA وهى Grand Theft Auto 6 ، حيث ستقع أحداث اللعبة في المملكة المتحدة.





ويتميز الإصدار الجديد للعبة Grand Theft Auto 6 بأن أحداثها لن تقتصر على مدن المملكة المتحدة فقط، وإنما ستكون في عدد من دول أمريكا اللاتينية، ومن المحتمل أن يكون ذلك جزءا من حلقة تهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية، كما كان يحدث في الإصدارات السابقة للعبة.



