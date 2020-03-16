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تكنولوجيا

كورونا في خدمة الفيديو جيمز.. 4 ألعاب هى الأكثر استخداما

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:01 م
كورونا في خدمة الفيديو
كورونا في خدمة الفيديو جيمز.. 4 ألعاب هى الأكثر استخداما
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ندى على
تعتبر ألعاب الفيديو من أكثر الأشياء المثيرة والمسلية التى يقوم بها المراهقون والشباب، في فترة الإجازات، ومع توقف الدراسة في عدد كبير من دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى تطلب حجرا للعديد من الطلاب حول العالم. 

وتعد أوقات الحجر الصحى التى فرضت على العديد من المراهقين والشباب من أصعب الفترات التى من الممكن أن تختبرها هذه الفئة العمرية، التى غالبا ما تقضى أغلب أوقاتها في ممارسة الألعاب، وممارسة النشاطات الإلكترونية. 

  وكشف تقرير من وكالة بلومبرج أن الأطفال في إيطاليا يستهلكون ما يزيد عن 70 % من الإنترنت، بسبب اضطرارهم للبقاء في منازلهم لساعات طويلة، نتيجة الحجر الصحى المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع Business Insider عددا من ألعاب الفيديو المتداولة بين المراهقين والشباب في فترة توقف المدارس: 

- The Legend of Zelda 

وهى سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج نينتندو، ومن تصميم المبرمج الياباني شيجيرو مياموتو، وتدور قصة اللعبة في عالم هايرول Hyrule الخيالي، ورغم أن بعض الأحداث حدثت في مناطق أخرى. 

وتختلف أنواع السلسلة حسب اللعبة، فمنها الأكشن، والمغامرات، والألعاب الأدوار المتعاقب  وحل الألغاز، وأحيانًا بها عناصر ألعاب المنصات Platformers .


هى لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، في عام 2017، وحصدت شعبية عالية، وهي تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1  ومايكروسوفت، ويندوز وios  ، وأندرويد،  ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.

تتم أحداث فورتنايت في الأرض المعاصرة، حيث يؤدي الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية إلى اختفاء 98٪ من سكان العالم، وتظهر المخلوقات الشبيهة بالزومبي لتهاجم الباقي. 


و تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة.


ومن المفترض أن تصدر اللعبة يوم 3 أبريل على هواتف أندرويد، و26 مارس على هواتف أيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية.

وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.


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