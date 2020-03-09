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تكنولوجيا

يمكنك تحميلها على هواتف أندرويد وآيفون .. ماذا تعرف عن لعبة هاري بوتر الجديدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:05 م
ماذا تعرف عن لعبة
ماذا تعرف عن لعبة هارى بوتر الجديدة
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ندى على
ذكرت صحيفة Daily Star أن شركة Portkey Games للألعاب تقوم بتطوير لعبة جديدة من عالم سلسلة أفلام هارى بوتر، وتسمى اللعبة Harry Potter: Puzzles & Spells هاري بوتر ألغاز ولعنات. 

وستكون اللعبة مستوحاة بالكامل من عالم هارى بوتر، بحيث سيعيش اللاعبون تجربة محاكاة لهذا العالم الموجود في سلسلة الأشهر هاري بوتر.


وستتوفر اللعبة على هواتف أندرويد و أيفون وستكون موجودة أيضًا على موقع "فيس بوك" وأجهزة أمازون، وستجسد كل شخصيات الرواية التي كتبتها المؤلفة الشهيرة جى كى رولينج، وستكون اللعبة عبارة عن مستويات كل مستوى بعبر عن مغامرة مثل المغامرات التى كانت موجودة في السلسلة. 

وتم إطلاق نسخة من اللعبة بشكل تجريبى في الفلبين، منذ أيام، على أن تصدر اللعبة خلال الأيام القادمة على مستوى العالم. 

وفي سياق آخر، كان قد صدر آخر تحديث من لعبة ببجي وهو تحديث  0.17.0، و تعد ببجى من الألعاب الإلكترونية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير مؤخرا على الهواتف الذكية.

وبحسب موقع Android Police التقني، تم إصدار تحديث ببجي 0.17.0 بداية من شهر مارس الجاري، ويحتوي التحديث علي المزيد من المدن، وكذلك العديد من تلك الأدوات الجديدة التي يقوم اللاعبين باستخدامها في اللعب.

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