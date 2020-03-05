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تكنولوجيا

لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثها لشهر مارس.. إليك الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 03:24 ص
PUBG Mobile
PUBG Mobile
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شيماء عبد المنعم
بعد تأخير لمدة شهر، يتوفر الآن أحدث تحديث من لعبة القتال ببجي 0.17.0، والتى تعد من الألعاب الإلكترونية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير مؤخرا على الهواتف لذكية، لعبة ببجي التي ظلت تحافظ بشكل دائم علي تقديم العديد من المفاجآت لكل لاعبين هذة اللعبة، بل وتحرص علي المحافظة علي تحديث الإصدار الخاص بلعبة ببجي الذي ظل ينتظره الكثير من اللاعبين.


ووفقا لما ذكره موقع "androidpolice" التقني، تم إصدار تحديث ببجي 0.17.0 مع بداية شهر مارس الجاري، والذي يحتوي علي المزيد من المدن وكذلك العديد من تلك الأدوات الجديدة التي يقوم اللاعبين باستخدامها في اللعب.


ويعد هذا التحديث غير منظم، أسوأ من الأشهر السابقة، نظرا لأن غالبية المحتوى المعلن عنه في هذا التصحيح لن يتم نشره فعليا اليوم، سيبدأ الموسم 12 حتى 9 مارس، ولن يصل وضع Amusement Park Mode في Classic Erangel حتى 12 مارس، وهناك أيضًا نوع من أنواع Artic Mode قادم أيضا مع هذا التحديث.


ويتيح الحديث الجديد للمسخدمين بالتحكم بأصوات اللاعبين المشتركين مع بعض”سكواد” بشكل أكيد وأضافة ايضا مدينة جديدة ملاهي Classic Erangel مع خريطة قبل الاقلاع للطائرة.


وإلى جانب مدينة الملاهي التي تمت إضافتها قبل ذلك لخريطة Erangel قبل الصعود للطائرة والنزول، تمت إضافة سلاح الدروب الجديد “DBS” لأول مرة حيث سيكون من فصيلة الـ Shootgun مع سلاح جديد في اللعبة، ويقدم التحديث إضافة جديد وهي مشاهدة لحظة موتك اي إعادة تشغيل Replay لقطة الحدث.


وبعد أن وصل التصحيح 0.17.0 لـ PUBG Mobile بشكل رسمي، ستجد تعديلات على سلاح الـ UZI مع تقليل الإهتزاز وزيادة المدى ممكن تركيب عليها سكوب أيضا، إلى جانب زرع قنابل سي فو وتفجيرها باي وقت.

يمكنك تنزيل اللعبة لهواتف أندرويد من هنا
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