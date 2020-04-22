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تكنولوجيا

إطلاق التحديث الجديد من GTA في هذا التوقيت

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:59 ص
لعبة gta
لعبة gta
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قسم التكنولوجيا
تعتبر لعبة GTA من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة والتى تحظى بإعجاب الملايين حول العالم، لما تقدمه من مغامرات وإثارة وتشويق للمستخدمين، حيث تجمع اللعبة بين قيادة السيارات والمغامرات والمطاردة .

وكشفت شركة Rockstar مالكة اللعبة أن الجيل السادس  من اللعبة الشهيرة المعروفة باسم GTA لا تزال قيد التطوير لكن قصة وتصميم اللعبة تم الانتهاء منهما، وأشارت إلى أن الإصدار الجديد سوف  يتضمن تحسين لمستوى الجرافيك بكثير عن النسخة السابقة .
 

وبحسب موقع Techradar  التقنى فإن قصة وشخصيات لعبة Grand Theft Auto 6 والتصميم النهائى لها تم إنجازهم قبل رحيل الكاتب دان هوسر مؤلف اللعبة، وستطلق الشكرة اللعبة فى نهاية العام، لكنها لم تحدد الموعد بالضبط.  

وعلى الرغم من أن انتهاء القصة النهائية الخاصة باللعبة و اقتراب موعد  إصدار GTA 6، إلا أن هناك العديد من التغييرات أضيفت على قصة Red Dead Redemption 2 أثناء التطوير عام 2012 ، الأمر الذى يعني إمكانية تكرار ذلك.

وسيتوافر الإصدار الجديد من لعبة  6 GTA  لمختلف المنصات، حيث يشمل أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر .
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