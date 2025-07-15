أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
- بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب
شركة بوليستار السويدية تواجه انتقادات بعد فشلها في إصلاح خلل متعلق بنظام الأمان في سياراتها الكهربائية، رغم إجراء عمليتي استدعاء رسميتين للسيارات المتضررة.
- أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون
تقرير أمريكي يكشف عن أكثر 5 سيارات كهربائية يثق بها المستهلكون في عام 2025، من بينها طرازات من تسلا وفورد، بناءً على الأداء والاعتمادية والتكنولوجيا.
- فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام
تحقيق صادم يكشف عن تزوير بعض الشركات الصينية بيانات الأداء والانبعاثات للسيارات الكهربائية بهدف الحصول على دعم حكومي، مما يضع القطاع تحت مجهر الرقابة.
- شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يظهر في سيارة “رينو سينيك” الكهربائية الجديدة، ما يرمز لدعم الصناعة المحلية والتحول الأخضر، بعد أن كانت السيارة موجهة في الأصل للعامة.
- أمل جديد في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بسبب هذه البطارية
باحثون صينيون يطورون نوعًا جديدًا من البطاريات منخفضة التكلفة، قد يساهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية مستقبلًا ويعزز انتشارها عالميًا.