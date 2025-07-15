أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

شركة بوليستار السويدية تواجه انتقادات بعد فشلها في إصلاح خلل متعلق بنظام الأمان في سياراتها الكهربائية، رغم إجراء عمليتي استدعاء رسميتين للسيارات المتضررة.

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر 5 سيارات كهربائية يثق بها المستهلكون في عام 2025، من بينها طرازات من تسلا وفورد، بناءً على الأداء والاعتمادية والتكنولوجيا.

تحقيق صادم يكشف عن تزوير بعض الشركات الصينية بيانات الأداء والانبعاثات للسيارات الكهربائية بهدف الحصول على دعم حكومي، مما يضع القطاع تحت مجهر الرقابة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يظهر في سيارة “رينو سينيك” الكهربائية الجديدة، ما يرمز لدعم الصناعة المحلية والتحول الأخضر، بعد أن كانت السيارة موجهة في الأصل للعامة.

باحثون صينيون يطورون نوعًا جديدًا من البطاريات منخفضة التكلفة، قد يساهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية مستقبلًا ويعزز انتشارها عالميًا.