أمل جديد في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بسبب هذه البطارية

في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تحولًا واضحًا نحو السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، أعلنت شركة جنرال موتورز خلال الشهر الماضي أن مصنعها "فيرفاكس أسيمبلي" سيبدأ تصنيع الجيل المعاد تصميمه من سيارة شيفروليه بولت بنهاية العام الجاري.

لكن اللافت في الإعلان لم يكن فقط العودة المنتظرة لطراز بولت، بل تلميح الشركة لاستثمارات مستقبلية أوسع في قطاع السيارات الكهربائية الاقتصادية.

استثمارات جديدة في بطاريات منخفضة التكلفة

كشفت جنرال موتورز عن خطة طموحة لتطوير مصنع "خلايا ألتيوم" في مدينة سبرينج هيل، تينيسي، ليصبح مركزًا لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، المعروفة بانخفاض تكلفتها.

وسيبدأ العمل في المشروع في وقت لاحق من عام 2025، مع بدء الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2027.

تهدف هذه الخطوة إلى خفض تكلفة البطاريات بشكل ملحوظ، من خلال اعتماد كيمياء LFP بدلاً من التركيبة الغنية بالمعادن الثمينة مثل النيكل والكوبالت.

ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن هذه الخطوة ستمنح جنرال موتورز مرونة أكبر في تشكيل محفظتها من السيارات الكهربائية، وتوسيع نطاق خياراتها أمام المستهلكين.

بطاريات بأسعار منخفضة للسيارات الشعبية.. لا الفاخرة

رغم أن مصنع Spring Hill Manufacturing القريب يُنتج طرازات فاخرة مثل كاديلاك ليريك وفيستيك، إلا أنه من المرجح أن بطاريات LFP الجديدة ستكون موجهة إلى السيارات الكهربائية ذات الأسعار الاقتصادية.

إذ لا تزال البطاريات الغنية بالنيكل هي الخيار المُفضل للطرازات الفاخرة التي تتطلب مدى أطول وأداءً أقوى.

إلى جانب الحماس المتزايد تجاه بطاريات LFP، أكد رئيس جنرال موتورز، مارك رويس، أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير كيمياء الليثيوم المنجنيز الغني (LMR)، التي أعلن عنها مؤخرًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم تقنيات بطاريات أكثر كفاءة وتنوعًا.

وقد تم الانتهاء مؤخرًا من مرحلة رئيسية في مشروع بناء مركز "أنكر-جونسون" لتطوير خلايا البطاريات في ولاية ميشيجان، مما يُشير إلى تقدم ملحوظ في جهود البحث والتطوير لدى الشركة.

تعكس هذه التحركات رغبة جنرال موتورز في إعادة تشكيل السوق الأمريكية والعالمية للسيارات الكهربائية، عبر تقديم خيارات ميسورة التكلفة تناسب قاعدة أكبر من العملاء، دون التضحية بالجودة أو الابتكار.

في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية، وتنامي الطلب على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، تبدو جنرال موتورز مستعدة للدخول بقوة في هذا السباق، عبر مزيج من الاستثمار الذكي والتكنولوجيا المتقدمة.