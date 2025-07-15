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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من النساء والرجال من انخفاض ضغط الدم فى فصل الصيف بسبب الحرارة الشديدة ونقص العناصر الغذائية المفيدة فى  الجسم.

وقدم موقع “narayanahealth” بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج انخفاض ضغط الدم من خلال التغذية الصحيحة.


اشرب القهوة مع وجباتك

 احرص على تناول كوب من القهوة مع وجباتك فالقهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين يمكن أن يساعد في رفع ضغط الدم و إذا  كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، فإن تناول كوب من القهوة صباحًا يُعد علاجًا فوريًا له، كما يمكنك تناولها كجزء من وجباتك، خاصةً إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي .

طريقة عمل القهوة المظبوط


تناول الكربوهيدرات المعقدة مع كل وجبة

 اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في رفع ضغط الدم. إذا كنت تُضيف الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي، فمن الأفضل اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والشعير بدلاً من المعكرونة والخبز الأبيض.


اللوز والزبيب كوجبة خفيفة

 أسهل طريقة لعلاج انخفاض ضغط الدم منزليًا هي تناول اللوز والزبيب. 

يُعد الزبيب علاجًا مثاليًا لعلاج انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي ويمكنك نقع بعض حبات الزبيب في الماء طوال الليل وتناولها في الصباح على معدة فارغة، مع شرب الماء الذي نقعت فيه ويمكنك تجربة ذلك لبضعة أسابيع أو أشهر ويُعد اللوز علاجًا منزليًا بديلًا آخر لانخفاض ضغط الدم ويمكنك اتباع نفس طريقة تناول الزبيب مع اللوز.

اللوز


عصير الجزر والبنجر 

 ابدأ يومك بكوب من عصير الجزر الطازج مع العسل، فهو يُساعد على الحفاظ على ضغط الدم، إذ يُساعد على تنظيم وظائف القلب والكلى ويُعدّ عصير الشمندر علاجًا فعالًا لضغط الدم ولمن يُعانون من انخفاض ضغط الدم، يُمكن لتناول كوبين من عصير الشمندر لمدة أسبوع أن يُعطي نتائج جيدة خاصة لمن لديهم أنيميا .


 شاي عرق السوس

 

 يُعدّ جذر عرق السوس من العلاجات المنزلية الفورية لانخفاض ضغط الدم ، فهو يُساعد على ضبط ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات الكورتيزول ويُساعد عرق السوس على تكسير الإنزيم الذي يُفكك الكورتيزول، ويُحسّن الأداء الصحي للأدرينالين كما يُساعد في علاج أعراض التعب المزمن ويُمكن لشرب شاي عرق السوس يوميًا لبضعة أسابيع أن يُعطي نتائج جيدة ويُمكنك أيضًا تناول كبسولات عرق السوس .

طريقة عمل العرقسوس
انخفاض ضغط الدم علاج انخفاض ضغط الدم الكافيين القهوة رفع ضغط الدم

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