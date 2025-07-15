قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي
الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير
أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة
سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
احتمال كبير.. تطور مثير في حالة لطفي لبيب الصحية
الأوقاف: الحد الأدنى للأجور لا يطبق على خطباء المكافأة
رئيس صناعة الدواء : المستحضرات منتهية الصلاحية "قنبلة موقوتة"..وحملات السحب مطلوبة
في زفة عرسان.. مصـرع 4 أشخاص وإصابة 15 في حادث بمحور ديروط
مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات
هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%
أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد محمد عمارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
اسماء محمد

أثار زوج أمريكي حالة كبيرة من الغضب على السوشيال ميديا بسبب فعلته مع زوجته مريضة السرطان فلم يكتفى بالهروب بل سرق أموالها من حساب البنك .. فما تفاصيل القصة؟

قصة تخلى رجل عن زوجته المريضة 

 

وفقا لصحيفة ديلي ميل شاركت امرأة تعاني من مرض السرطان  رسائل مؤلمة بعثها زوجها بعد أن تركها وأخذ أموالها.

وقالت السيدة ماري مريضة سرطان المخ “لقد اختفى زوجي بعد ستة أعوام من المواعدة، وأفرغ حسابنا المشترك وأرسل لي أنه تخلى عنى وأخذ الأموال من حسابنا البنكى المشترك وتركنى وحيدة مع المرض بحجة أنه لن يتحمل رؤيتي أتألم”.

وتحسرت مارى على حالها مع زوجها الذى كانت تكن له كل محبة ووفاء، قائلة: حالتي الصحية سيئة، خضعتُ لعمليات جراحية وعلاجات متعددة، إلخ... لكنني كنتُ دائمًا وفية، وما زلتُ أُعدّ له العشاء حتى حدث هذا وهو مقتنع تمامًا بأنني ميتة و لكنى أعتقد أن لديّ فرصة.

ونشرت مارى تفاصيل قصتها على السوشيال ميديا وأرفقتها بصورة بالرنين المغناطيسي الذي يكشف إصابتها بسرطان المخ كما نشرت رسالة نصية من زوجها يشرح فيها سبب رحيله.

تبرير سرقته لأموال زوجته المريضة 

 

وأرسل زوج ماري بعد أن سرق أموالها وتركها وحيدة مع السرطان، عبر فيها عن سبب تصرفه  “اسمعي، لقد كان الأمر صعبًا، لا أستطيع أن أتحمل مشاهدتك تموتي”.

أشعر بالوحدة، أشعر بالحصار، لا أعرف أين أو ماذا سأفعل... لقد استثمرتُ الكثير خلال علاجك، لذا أستعيد ما أنفقته، بالإضافة إلى أموال إضافية لمستقبلي.

وأرسل لها أيضًا ثلاثة مقاطع فيديو مزعجة، ثم ظهر على الكاميرا وهو يحمل زجاجة نبيذ أثناء حديثه عن امرأة أخرى.. واستكمل حديثه قائلا “لقد وصلت الآن إلى مرحلة أشعر فيها بالوحدة عندما أكون معك ” .

السرطان زوج سرق زوجته سرق زوجته مريضة السرطان زوجته مريضة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

تكريم طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية بيد البابا تواضروس

نقيب الأطباء البيطريين ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

البيطريين تبحث مع الصحة الحيوانية تطوير مهارات العاملين بالمهنة

الإنتربول

الإنتربول يعلن تفكيك شبكة لتهريب السلاحف المحمية

بالصور

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد