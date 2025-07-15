سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

أثار زوج أمريكي حالة كبيرة من الغضب على السوشيال ميديا بسبب فعلته مع زوجته مريضة السرطان فلم يكتفى بالهروب بل سرق أموالها من حساب البنك .. فما تفاصيل القصة؟

قصة تخلى رجل عن زوجته المريضة

وفقا لصحيفة ديلي ميل شاركت امرأة تعاني من مرض السرطان رسائل مؤلمة بعثها زوجها بعد أن تركها وأخذ أموالها.

وقالت السيدة ماري مريضة سرطان المخ “لقد اختفى زوجي بعد ستة أعوام من المواعدة، وأفرغ حسابنا المشترك وأرسل لي أنه تخلى عنى وأخذ الأموال من حسابنا البنكى المشترك وتركنى وحيدة مع المرض بحجة أنه لن يتحمل رؤيتي أتألم”.

وتحسرت مارى على حالها مع زوجها الذى كانت تكن له كل محبة ووفاء، قائلة: حالتي الصحية سيئة، خضعتُ لعمليات جراحية وعلاجات متعددة، إلخ... لكنني كنتُ دائمًا وفية، وما زلتُ أُعدّ له العشاء حتى حدث هذا وهو مقتنع تمامًا بأنني ميتة و لكنى أعتقد أن لديّ فرصة.

ونشرت مارى تفاصيل قصتها على السوشيال ميديا وأرفقتها بصورة بالرنين المغناطيسي الذي يكشف إصابتها بسرطان المخ كما نشرت رسالة نصية من زوجها يشرح فيها سبب رحيله.

تبرير سرقته لأموال زوجته المريضة

وأرسل زوج ماري بعد أن سرق أموالها وتركها وحيدة مع السرطان، عبر فيها عن سبب تصرفه “اسمعي، لقد كان الأمر صعبًا، لا أستطيع أن أتحمل مشاهدتك تموتي”.

أشعر بالوحدة، أشعر بالحصار، لا أعرف أين أو ماذا سأفعل... لقد استثمرتُ الكثير خلال علاجك، لذا أستعيد ما أنفقته، بالإضافة إلى أموال إضافية لمستقبلي.

وأرسل لها أيضًا ثلاثة مقاطع فيديو مزعجة، ثم ظهر على الكاميرا وهو يحمل زجاجة نبيذ أثناء حديثه عن امرأة أخرى.. واستكمل حديثه قائلا “لقد وصلت الآن إلى مرحلة أشعر فيها بالوحدة عندما أكون معك ” .