قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد التي ستضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية العام الدراسي القادم هي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العام الدراسي القادم هي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية )

تطوير مناهج الدين وتعديل فتراتها الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير مناهج التربية الدينية للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي المقرر تدريسها العام الدراسي المقبل

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الفترات الدراسية لمادة التربية الدينية كما يلي :

- الصفين الأول والثاني الابتدائي : من فترة ونصف الى فترتين

-الصف الثالث الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين ونصف

-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين

- الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي : من فترة واحدة لفترة ونصف

المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات “برة المجموع” العام الدراسي القادم

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون المهارات المهنية نشاط لا يضاف للمجموع ، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف للمجموع

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي القادم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :