قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد التي ستضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية العام الدراسي القادم هي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العام الدراسي القادم هي ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية )
تطوير مناهج الدين وتعديل فتراتها الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير مناهج التربية الدينية للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي المقرر تدريسها العام الدراسي المقبل
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الفترات الدراسية لمادة التربية الدينية كما يلي :
- الصفين الأول والثاني الابتدائي : من فترة ونصف الى فترتين
-الصف الثالث الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين ونصف
-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين
- الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي : من فترة واحدة لفترة ونصف
المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات “برة المجموع” العام الدراسي القادم
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون المهارات المهنية نشاط لا يضاف للمجموع ، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف للمجموع
الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي القادم
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :
- يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
- مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
- عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026
- موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
- إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.