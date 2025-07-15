قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشافات ذهبية جديدة تعزز مكانة مصر.. منجم السكري يفتح آفاق الاستثمار في كنوز الصحراء الشرقية
بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
فلسطين : موقف مصر ثابت وواضح ورافض لتهجير شعبنا
انتخابات الشيوخ تقترب.. وغرامة قانونية تنتظر من يتخلف عن التصويت دون مبرر
ليس ميسي ورونالدو | ترامب يختار أفضل لاعب في التاريخ.. من هو؟
رسوب مدفوع وإعادة بشروط.. تعديلات التعليم الجديدة تفتح باب التكرار بضوابط
الوطنية: تلقينا 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية
وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي
الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير
أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أتوضأ بعد زراعة الشعر؟ عضو مركز الأزهر تجيب

زراعة الشعر
زراعة الشعر
محمد شحتة

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، ولا تكلف الإنسان فوق وسعه، خصوصًا في ما يتعلق بأداء العبادات كالوضوء أو الغُسل، في حال وجود عذر طبي معتبر.

وحول حالات زراعة الشعر أو الإصابة بأمراض فروة الرأس، أوضحت، خلال تصريح تليفزيوني، أن من يُمنع طبيًا من إيصال الماء إلى فروة رأسه بناءً على توصية الأطباء، له رخصة شرعية في التخفيف أثناء الوضوء أو الغسل، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يُعامل كصاحب العذر.

وأضافت: "في بعض الحالات مثل الصلع الوراثي أو الفجائي لأسباب مرضية، قد يلجأ البعض إلى زراعة الشعر، ويُنصحون طبيًا بعدم إيصال الماء إلى فروة الرأس لفترة معينة، في هذه الحالة لا حرج، ولا يُكلَّف الشخص بما يضر بحالته الصحية، بل يمكنه الوضوء أو الغُسل مع التيمم عند الحاجة، أو الاقتصار على المسح إن أمكن، وفق ما يقرره أهل الطب ويجيزه الفقه الإسلامي".

وشدّدت على أهمية التمييز بين الضرورة الطبية والحالات التجميلية، قائلة: "نحن نفرّق دائمًا بين الضرورة الطبية التي فيها مصلحة حقيقية للمريض، وبين التجميل الذي لا تقتضيه ضرورة. الأحكام تتغير بحسب المقصد والحاجة، وما يُباح في الضرورة لا يُباح في غيرها".
 

زراعة الشعر الوضوء الطهارة المسح على الشعر العبادات الغسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق بقريتي "الفراسية" و"الجلاوية"

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق بقريتي "الفراسية" و"الجلاوية"

المشاركون في الفعاليات

انطلاق أولى فعاليات الأنشطة الصيفية بمتحف آثار كفر الشيخ .. صور

شعار المسابقة

وكيل رياضة كفر الشيخ يهنئ الفائزين بالمركز الثاني بمسابقة موهبتي

بالصور

بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
علاج الضغط

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

فيديو

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد