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ظنت أن نجل شقيقها توفي.. فتاة تتخلص من حياتها في المنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ظنت أن نجل شقيقها توفي.. فتاة تتخلص من حياتها في المنوفية

انتحار فتاة في المنوفية
انتحار فتاة في المنوفية
مروة فاضل

أقدمت فتاة صغيرة علي التخلص من حياتها شنقا داخل شقتها بمركز السادات حيث فوجئ أهلها بقيامها بشنق نفسها.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بانتحار فتاة شنقا داخل غرفة شقتهم.

بالانتقال أكد انتحار فتاة تبلغ من العمر 15 عاما داخل غرفة شقتهم، وبسؤال أسرتها أكد والدها أن نجلته كانت تحمل ابن شقيقها الرضيع داخل شرفة شقتهم بالطابق الأول وسقط من يديها.

وأكد أنهم بعد ذهابهم إلى المستشفى ظنت نجلته أن نجل شقيقها توفي عقب سقوطه مما دفعها الي قتل نفسها والاقدام علي الانتحار.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية انتحار السادات

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